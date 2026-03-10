Incendio forestal en Mar del Plata: más de 200 hectáreas consumidas por las llamas

Los incendios forestales en los alrededores de Mar del Plata no cesan. En las últimas horas, además del desatado en la zona de Acantilados, se registraron otros dos de grandes focos en el límite entre el Partido de Gral. Pueyrredón con los de Balcarce y Gral. Alvarado.

Según trascendió, ya se consumieron más de 200 hectáreas de pastizales, por lo que Bomberos de distintos puntos de la provincia acudieron a los distintos sitios junto a personal de Defensa Civil.

Dotaciones de Bomberos de distintas localidades bonaerenses acudieron a Mar del Plata para combatir los incendios.

Además de los servidores púlicos locales, concurrieron en 14 autobombas miembros de los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde.

Los esfuerzos de los uniformados que participaron del operativo llevaron a controlar el foco ígneo, pero no a extinguirlo en su totalidad, ya que aún permanece activo.

En tanto, en El Marquesado, en el limite con General Alvarado, trabajaron tres dotaciones de bomberos y personal de Prefectura, OSSE y Defensa Civil. Allí también las llamas permanecen activas, aunque se realizó un arado con tractores para controlar el fuego.