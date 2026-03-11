¡Insólito! Apareció un pingüino real en la costa de Vicente López e investigan cómo llegó al Río de la Plata

Una particular situación se vivió en la costa del Río de la Plata, más precisamente a la altura del partido bonaerense de Vicente López, en donde un ejemplar de Pingüino rey fue rescatado el fin de semana, luego de haber aparecido fuera de su hábitat natural.

El operativo estuvo a cargo de personal de Defensa Civil, que intervino tras recibir el aviso sobre la presencia del ave marina en la ribera. En tanto, el animal fue trasladado a la Fundación Temaikén, ubicada en Belén de Escobar, donde permanecerá bajo observación para su recuperación.

Según explicaron especialistas, se trata de la segunda especie más grande de pingüino del mundo, solo superada por el Pingüino emperador. El ejemplar hallado pertenece a la especie científica Aptenodytes patagonicus.

Las autoridades estiman que el animal pudo haber sido arrastrado por las corrientes marinas hasta el Río de la Plata. Además, señalaron que el pingüino se encontraba debilitado, posiblemente debido a su proceso de muda de plumaje, una etapa en la que estas aves suelen permanecer en tierra y reducen su actividad en el agua.

Rehabilitación del animal y vuelta a su hábitat

Por otra parte, el hallazgo llamó la atención porque la especie habita normalmente en regiones mucho más australes, por lo que su presencia en la costa norte del conurbano bonaerense resulta poco frecuente.

Ahora, el equipo veterinario de la Fundación Temaikén evaluará su estado de salud y trabajará en su rehabilitación con el objetivo de que el pingüino pueda regresar a su hábitat natural.