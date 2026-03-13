En Mendoza, Joan Manuel Serrat es distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cuyo

Conmovida se encuentra la provincia de Mendoza por la presencia del autor e intérprete catalán Joan Manuel Serrat, quien este viernes al mediodía fue condecorado por las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo como "Doctor Honoris Causa".

El acto se cumplió en la sede de la "Nave Universitaria" ubicada en el corazón de la ciudad de Mendoza y ante la presencia de autoridades de los tres poderes del estado, de esa casa de estudios, junto a profesores, estudiantes y público en general.

Ganado por la emoción, prefirió dejar de lado por unos momentos su sitial de honor en la mesa académica, se puso de pie y muy emocionado se dirigió al público. Entre varios conceptos Joan Manuel Serrat dijo: "Señora rectora me complace que con este reconocimiento se esté valorando esta parcela de la poesía que es la canción popular, a la que he dedicado parte de mi vida escribiendo y cantando. Escribir y cantar ha sido mi oficio durante 60 años, soy hijo de padre catalán, madre aragonesa, por tanto soy bilingüe, y para mi escribir y cantar en catalán o castellano es natural. Siempre fui militante de ambas lenguas y cuando me han preguntado en cuál prefiero escribir y digo en la que me den más problemas, en la que me prohíban, porque mi enemigo es la intolerancia", afirmó.

Serrat estará en Mendoza por tres días. La noche anterior asistió un conversatorio con periodistas y público en el auditorio "Ángel Bustelo" con entradas agotadísimas en cada presentación, por lo que desde la organización tuvieron que disponer de pantallas y sistema de sonido para que la gente pudiera seguir de cerca cada presentación del astro.

Primeramente la Universidad Nacional de Cuyo lo agasajó con un concierto homenaje de gran jerarquía artístico-cultural, en lo que fue la antesala de la distinción honorífica.

"Folclore Sinfónico-Coral" se llamó el espectáculo que conmovió al público ubicado en la sala mayor de la Nave UNCUYO y también al que copó los espacios de La Báscula. A través de una pantalla gigante al aire libre -y a modo de picnic-, decenas de mendocinos pudieron disfrutar la experiencia de Serrat en Mendoza.

Casi sobre el final, y para sorpresa y alegría de los presentes, el músico catalán subió al escenario para cantar "Serenata para la tierra de uno". "Agradecer mucho la invitación de estar aquí compartiendo escenario con esta magnífica orquesta y estos coros extraordinarios. La verdad que es un compromiso esto de entrar en estas mieles con una canción que me hace una especial emoción", confesó.

"Esta noche ha sido una noche de muchas emociones -continuó diciendo el artista-, recordar a César Isella, a la Negra Sosa, a Armando Tejada Gómez, a Víctor, a toda una cantidad de amigos y otros que están, otros que no están. Yo también estoy muy agradecido porque me han invitado a participar activamente en el festejo, porque no sé cómo va a acabar esto, en eso no lo puedo asegurar. Cuenten con mi buena intención, pero ya veremos. Una canción de María Elena Walsh, querida amiga".

Su especial interpretación recogió el aplauso cerrado en el interior de la sala y la ovación del público en el exterior, dejando un recuerdo imborrable en los corazones mendocinos.

El origen del reconocimiento institucional

Minutos antes de ingresar al recinto mayor, Joan Manuel Serrat tuvo un encuentro con la prensa. En ese contexto, la rectora Esther Sánchez dio detalles de cómo se gestó la distinción honorífica que reconoce su compromiso social y político, tanto arriba como abajo del escenario. Señaló que las tratativas comenzaron en el 2024 y requirieron diversas gestiones. En ese camino, destacó la predisposición del músico desde el primer momento para poder viajar a la provincia para el reconocimiento.

"Para la Universidad es un honor darle el Doctorado Honoris Causa a alguien que es un símbolo, que a través de la canción y de su palabra, va defendiendo valores. Desde muy temprano, viene siendo una guía en muchos de nuestros temas más relevantes", expresó la rectora

Además, la máxima autoridad de la UNCUYO resaltó el orgullo y privilegio de contar con la visita del músico. "No ha sido sencillo, porque ustedes saben que presupuesto no tenemos para financiar semejante empresa, así que hemos contado con un aporte financiero de varios empresarios y también con el apoyo del Gobierno de Mendoza. Todos ellos han contribuido para que este día maravilloso sea posible", afirmó Esther Sánchez

Las primeras palabras de Joan Manuel Serrat fueron de agradecimiento: "Me gustaría compartir muchas cosas, aparte de las palabras. Aquí estamos realmente para agradecer a la Universidad que me va a otorgar un Doctorado. Venir aquí a mí me ha servido como excusa para poder viajar a este país, que llevaba ya casi dos años sin venir. Estoy absolutamente a su disposición dentro de lo que las normas de las buenas conductas requieren, y el que sea valiente que se atreva con las primeras cuestiones. Yo responderé buenamente, como sepa lo que sepa," lanzó al recinto repleto de periodistas.

"Estoy muy bien, feliz de estar en esta tierra, esta tierra dura y de vino, y este territorio fantástico que es esta ciudad. Estoy muy a gusto y con muchas ganas, esperando estos días que van a ocurrir, hoy, mañana y pasado, en los que tengo actividades. Me mantienen bien estas actividades, me mantiene la ilusión, me devuelven la posibilidad de poder comunicarme con la gente con imágenes, con palabras, con razones. Me siento muy a gusto de poder estar aquí con vosotros", deslizó cariñosamente.

Una velada inolvidable

Ante una sala Roja colmada de público -y con Serrat ubicado en primera fila- tomaron su lugar en el escenario la Orquesta Sinfónica y los Coros de Cámara y de Jóvenes de la UNCUYO. A medida que el programa avanzó se fueron sumando Gabriela Fernández y Nahuel Jofré, las voces solistas invitadas para la ocasión.

La batuta del maestro Tobías Volkmann marcó el tiempo y guió la ejecución de la Sinfónica. Diego Martín y Ángela Burgoa cumplieron idéntica función al frente de las voces corales. Gustavo "Popi" Spatocco hizo los arreglos musicales para esta velada especial.

Por estas horas, el ilustre visitante recibe el afecto en las calles de Mendoza de sus pobladores que lo invitan a través de las redes sociales a disfrutar en cada momento de un buen vino y del paisaje inolvidable que enamora a todos por igual.