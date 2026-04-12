Más de 40 mil personas vibraron en El Zonda: un fin de semana histórico de automovilismo, pasión y tradición

Eduardo Copello volvió a convertirse en el epicentro del automovilismo nacional con la segunda fecha de la temporada 2026 del TC2000, en un fin de semana que reunió a más de 40 mil personas en un entorno único, donde la naturaleza y la pasión fierrera se fusionan como en ningún otro lugar del país.

Desde el viernes, el cerro fue mucho más que un circuito: se transformó en una verdadera experiencia.

Familias enteras, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades llegaron desde distintos puntos de San Juan, provincias vecinas y de todo el país para vivir tres días a pura adrenalina.

Carpas, gazebos, motorhomes y asados al aire libre le dieron forma a una postal inconfundible: la del Zonda como un ritual colectivo, donde la carrera es solo una parte de algo mucho más grande.

En pista, el gran protagonista fue Matías Rossi, quien con la Toyota Corolla Cross N°1 firmó una actuación contundente para quedarse con la victoria, la número 47 de su carrera en el TC2000 y la quinta en El Zonda, reafirmando su dominio en uno de los trazados más exigentes del calendario. La competencia también tuvo como atractivo el regreso de la largada detenida, que aportó emoción desde el inicio.

La carrera estuvo marcada por alternativas intensas: Gabriel Ponce de León debió abandonar por problemas mecánicos tras sufrir daños en su vehículo, mientras que Franco Riva, ganador de la fecha inaugural, también quedó fuera de competencia.

Un fuerte impacto de Francisco Monarca en la zona del rulo obligó a una nueva neutralización, sumando dramatismo a la jornada.

El top 10 final del TC2000 quedó conformado por Matías Rossi, Emiliano Stang, Nicolás Palau, Tomás Fernández, Facundo Aldrighetti, Franco Morillo, Diego Ciantini, Franco Riva, Nicolás Traut y Benjamín Squaglia.

El gran ganador de la jornada fue el piloto, Matías Rossi.

Por su parte, el Top Race también ofreció un gran espectáculo en el marco del Campeonato Argentino YPF Energía, donde Marcelo Ciarrocchi se impuso con el Ford Mondeo #40, seguido por Fabián Flaqué y Nereo Queijeiro.

Uno de los momentos más emotivos del fin de semana fue el reconocimiento a Ricardo Zunino por su destacada trayectoria en el automovilismo nacional e internacional, llevando el nombre de San Juan y Argentina hasta la Fórmula 1.

La distinción fue encabezada por el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, junto al secretario Pablo Tabachnik, el responsable de la Agencia de Deportes, Pablo Aubone y el director de TC2000, Alejandro Levy, quien destacó el valor simbólico del Zonda dentro del calendario y su conexión única con el público.

La historia de Zunino está profundamente ligada a este circuito, pero hay una anécdota que resume su carácter y su lugar en la historia grande del automovilismo: en 1979, cuando fue convocado de urgencia para reemplazar a Niki Lauda en el equipo Brabham de Fórmula 1, llegó al Gran Premio de Canadá sin su equipamiento.

Una imagen de archivo, decuando corre en el Gran Premio de Canadá con el equipo de Niki Lauda.

Terminó corriendo con el buzo y el casco del propio Lauda. Lejos de ser un detalle menor, Zunino finalizó séptimo en su debut, quedando a un paso de sumar puntos en la máxima categoría.

Una escena casi cinematográfica que refleja talento, improvisación y coraje en estado puro. El Zonda no es solo un autódromo. Es un lugar donde ocurre algo especial.

Donde la velocidad se mezcla con la emoción, la historia y la identidad de toda una provincia. Un escenario natural que, una vez más, demostró por qué es uno de los íconos indiscutidos del automovilismo argentino.