Muerte de Maradona: el segundo juicio inicia tras el escándalo Makintach

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará este martes 14 de abril en los Tribunales de San Isidro.

Luego de que el proceso original fuera anulado en 2025 debido al escándalo generado por el documental Justicia Divina, protagonizado por la ex jueza Julieta Makintach, el debate por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro del fútbol mundial deberá iniciarse desde cero.

El camino hacia la nulidad

El tribunal anterior quedó deslegitimado cuando se descubrió que una cámara ingresó sin autorización a la sala para filmar un proyecto audiovisual.

En aquel entonces, el abogado Rodolfo Baqué denunció que su expulsión del debate "era parte del guion" de la producción cinematográfica.

Ante las pruebas del fiscal Patricio Ferrari, el proceso se derrumbó, derivando en la destitución e inhabilitación unánime de Makintach por parte del Senado de la provincia de Buenos Aires.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los magistrados Alberto Ortolani, Pablo Rolón y María Coello, tendrá la responsabilidad de juzgar a los ocho imputados, más de cinco años después del deceso ocurrido en el country San Andrés de Tigre.

Los imputados y los testigos

En el banquillo de los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros y coordinadores médicos.

La justicia busca determinar sus responsabilidades en las presuntas deficiencias de la internación domiciliaria que precedió al fallecimiento del ídolo por un edema agudo de pulmón.

Por la sala de audiencias de la calle Ituzaingó deberán desfilar nuevamente testigos clave como Dalma, Gianinna y Jana Maradona, además de Verónica Ojeda y el abogado Víctor Stinfale.

Según fuentes consultadas, se prevén jornadas de intensa actividad los martes y miércoles, en un clima de alta expectativa social y movilizaciones populares.