Murió Cherquis Bialo: tenía 85 años y luchaba contra una dura enfermedad

A los 85 años murió Ernesto Cherquis Bialo, quien estaba internado en el Hospital Alemán y venía peleando contra una dura enfermedad.

Una vida dedicada al periodismo, en la que se destacó en TV, radio y en la gráfica, con grandes entrevistas y una impronta única que lo hizo destacarse como uno de los comunicadores deportivos más importantes que tuvo el país.

Su lugar en el mundo fue El Gráfico, donde estuvo 30 años y durante ocho fue director de esta histórica revista del deporte.

Fue una de las grandes plumas que tuvo el boxeo, con entrevistas muy importantes a lo largo de su carrera.

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