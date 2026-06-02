"Si te gusta el durazno, bancate la pelusa": la gran lección que esconde el popular refrán argentino

Los refranes forman parte de la identidad cultural de los pueblos y suelen transmitir enseñanzas, consejos o advertencias a través de frases breves y fáciles de recordar.

En Argentina existen decenas de expresiones populares que se repiten desde hace décadas y que pasaron de generación en generación, manteniéndose vigentes en la vida cotidiana.

Entre ellas aparece "Si te gusta el durazno, bancate la pelusa", una frase utilizada en distintos contextos y que contiene una importante enseñanza acerca de las consecuencias de los actos.

Transmitidos de generación en generación, los refranes populares siguen formando parte del lenguaje cotidiano de millones de argentinos.

¿Cómo surgió la frase "Si te gusta el durazno, bancate la pelusa"?





El origen exacto de este refrán, aunque se cree que nació en el lenguaje popular rioplatense y luego se extendió por distintos países de América Latina.

Como ocurre con muchos dichos tradicionales de la región, su autor es desconocido y la difusión se produjo de manera oral, generación tras generación.

La expresión utiliza una comparación sencilla vinculada a una fruta muy conocida: el durazno. Dadas sus características, es apreciado por su sabor dulce y agradable, pero también "odiado" por la capa de pelusa que recubre su piel.

A partir de esa observación cotidiana surgió una metáfora que terminó convirtiéndose en una enseñanza aplicable a múltiples situaciones de la vida.

La comparación entre una fruta muy apreciada y una característica poco agradable dio origen a una de las expresiones más conocidas del habla popular.

¿Qué quiere decir este refrán?





La frase se utiliza para señalar que cuando una persona disfruta de algo o decide emprender determinada acción, también debe aceptar los aspectos menos agradables que vienen asociados a esa elección.

En otras palabras, no se puede pretender obtener únicamente los beneficios sin hacerse cargo de las dificultades que conllevan las acciones o sus consecuencias.

Justamente, el mensaje apunta a la responsabilidad. Así como quien quiere comer un durazno debe convivir con la pelusa de la fruta, quien toma una decisión debe asumir tanto las ventajas como los inconvenientes que puedan surgir en el camino.

El dicho recuerda que toda decisión implica aceptar tanto los beneficios como las dificultades que vienen con ella.

¿Cómo se usa en la vida cotidiana?





Este refrán suele aparecer cuando alguien se queja de una situación que era previsible o que forma parte natural de algo que eligió hacer. Por ejemplo, puede decirse a una persona que desea tener una mascota, pero luego se molesta por las tareas de cuidado que implica.

También puede utilizarse en el ámbito laboral, familiar o académico. Si alguien acepta un nuevo desafío, un trabajo exigente o una responsabilidad importante y luego se sorprende por el esfuerzo requerido, es común escuchar la respuesta: "Si te gusta el durazno, bancate la pelusa".

De esta manera, el refrán recuerda que toda elección trae consigo beneficios y obligaciones, una enseñanza simple que explica por qué sigue vigente después de tantas generaciones.