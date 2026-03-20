Una familia del AMBA necesitó más de $213.000 para pagar los servicios públicos en marzo

El costo de los servicios públicos para un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó los $213.557 en marzo, lo que representó un aumento de 11,4% respecto al mes anterior y del 46% en comparación con igual período de 2025.

El relevamiento fue realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET).

En el informe se detalla que "los incrementos de tarifas en todos los servicios explican el aumento de la canasta" y que el transporte, con un gasto mensual de $101.026, se mantiene como el de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

El gráfico de la canasta de los servicios públicos (Fuente IIEP).

En cuanto a la energía, un usuario de ingresos altos (N1) paga en promedio $49.462 por electricidad y $28.025 por gas natural, mientras que la factura media de agua se ubicó en $35.045.

Subsidios

Actualmente, los hogares del AMBA abonan tarifas que cubren, en promedio, el 65% de los costos de los servicios, mientras que el Estado nacional financia el 35% restante.

El reporte señala que "en marzo se mantiene el nivel de cobertura en el 65%", tras un salto de 13 puntos porcentuales ocurrido entre enero y febrero por el nuevo esquema de subsidios.

Por otra parte, desde el observatorio precisaron que, desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano subió 591%, mientras que en el mismo periodo, el índice general de precios se incrementó un 203%.

El gasto total en servicios representa hoy el 12,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.741.460 para el mes de marzo.

Esto significa que un trabajador promedio necesita más de una décima parte de su sueldo solo para cubrir estos gastos esenciales, y que con un salario se pueden adquirir 8,1 canastas de servicios, menos que las 9,3 que se podían cubrir un año atrás.