Una familia del AMBA necesitó más de $213.000 para pagar los servicios públicos en marzo
Así lo reflejó un estudio realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET). Transporte es uno de los rubros con mayor impacto en el presupuesto de las familias.
El costo de los servicios públicos para un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó los $213.557 en marzo, lo que representó un aumento de 11,4% respecto al mes anterior y del 46% en comparación con igual período de 2025.
El relevamiento fue realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET).
En el informe se detalla que "los incrementos de tarifas en todos los servicios explican el aumento de la canasta" y que el transporte, con un gasto mensual de $101.026, se mantiene como el de mayor peso sobre los ingresos del hogar.
En cuanto a la energía, un usuario de ingresos altos (N1) paga en promedio $49.462 por electricidad y $28.025 por gas natural, mientras que la factura media de agua se ubicó en $35.045.
Subsidios
Actualmente, los hogares del AMBA abonan tarifas que cubren, en promedio, el 65% de los costos de los servicios, mientras que el Estado nacional financia el 35% restante.
El reporte señala que "en marzo se mantiene el nivel de cobertura en el 65%", tras un salto de 13 puntos porcentuales ocurrido entre enero y febrero por el nuevo esquema de subsidios.
Por otra parte, desde el observatorio precisaron que, desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano subió 591%, mientras que en el mismo periodo, el índice general de precios se incrementó un 203%.
El gasto total en servicios representa hoy el 12,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.741.460 para el mes de marzo.
Esto significa que un trabajador promedio necesita más de una décima parte de su sueldo solo para cubrir estos gastos esenciales, y que con un salario se pueden adquirir 8,1 canastas de servicios, menos que las 9,3 que se podían cubrir un año atrás.