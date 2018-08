Las mejores claves para cuidarte.

Para saber qué son las alergias, el doctor(M.N. 57.969 y miembro de la Fundación Medihome) explicó que "es una reacción inmunológica excesiva o inadecuada, normalmente ante la exposición a una sustancia extraña que el organismo no reconoce como propia, desencadena y pone en marcha todo el aparato inmunitario para bloquear esa sustancia que es extraña al cuerpo. Ante una primera exposición con esas sustancia, el organismo se sensibiliza y cuando ocurre una segunda exposición, el organismo reacciona de manera exagerada, entonces produce una reacción inflamatoria que en principio tiende a ser defensiva, pero se pasa de rosca, se excede de lo que debería ser y empieza a producir cambios inflamatorios, liberación de sustancias que actúan a nivel local y pueden diseminarse por el organismo y actuar a nivel general”.El profesional agregó que “la reacción alérgica puede ser local o generalizada, puede expresarse en diferentes aparatos y órganos, la más común es la reacción alérgica de la piel, donde ésta se manifiesta con ronchas o erupciones, puede manifestar las mucosas en la nariz, la rinitis alérgica o estornudos alérgicos, en los bronquios con bronquitis alérgicas o el asma, que es una forma de alergia que afecta las mucosas, también puede afectar al aparato digestivo como en la enfermedad celíaca, la enteropatía por gluten, que es una enfermedad alérgica porque la persona es sensible al gluten y desencadena una reacción inflamatoria exagerada, estas son la reacciones locales”.A pesar de lo antes expuesto, se puede hallar una segunda manifestación de alergia que es más grave: “Puede haber una reacción alérgica generalizada, lo cual se llama anafilaxia, en la cual se vierten a la circulación, se distribuyen por todo el organismo y producen alteración en la circulación y puede llegar a producir un shock, el famoso shock anafiláctico. Las reacciones graves pueden terminar en la muerte porque pueden producir inflamación muy importante en las mucosas, lo cual hace que se cierren las vías respiratorias y afecten la circulación sanguínea y llegue el shock. Esto es cuando se produce una insuficiencia de toda la circulación y la sangre no llega a los órganos para que puedan recibir el suplemento de oxígeno que necesitan y fracasan en sus funciones, es un cuadro gravísimo, o sea, que estas reacciones alérgicas graves o anafilaxia pueden comprometer la vida y la persona puede fallecer por dificultad respiratoria porque se le cierra la laringe, bronquios o vías respiratorias”.Los cálculos que maneja la ciencia indican que 5 de cada 10 personas pueden tener una reacción alérgica en su vida, pero la mayoría de estos casos serán leves, es decir que sólo un pequeño porcentaje de ellos podrían llegar a tener una reacción alérgica grave o anafiláctica.Para aquellos que ya saben que la padecen, hay un tratamiento aunque es de por vida: “Hay una sola medicación que responde a una reacción anafiláctica que es la adrenalina, entonces las personas que tienen riesgo de tenerla deben llevar siempre consigo el kit de adrenalina porque si llega a pasar una situación y no están cerca de un centro asistencial pueden morir, por eso hay que llevar adrenalina adonde vaya y un cartelito que diga que es alérgico. Hay una jeringa de adrenalina que viene cargada con una medida para adultos y niños, se aplica en el muslo y si hay urgencia no hay necesidad de sacar el pantalón, ya que se aplica en la cara lateral del muslo y el 99,9 por ciento de los casos responde bien. Este es el único tratamiento y no da tiempo”.Consultado sobre qué personas podrían tener este tipo de reacción, Silvestre argumentó que “aquella persona que lo tuvo una primera vez y ya fue diagnosticada, puede volver a tenerla en cualquier momento, con lo cual debe tener la adrenalina consigo sea adulto o niño, y segundo otras personas con factores de riesgo son aquellos que tienen antecedentes familiares de alergias severas, donde la probabilidad es alta y hay que estar prevenido”. A la hora de saber qué puede causar una alergia, el doctor agregó que “picaduras de insectos, hormigas, abejas, avispas, determinados medicamentos y drogas con sustancias de contraste, por ejemplo la penicilina. Otro tipo de alergia es el látex, y uno escucha casos de chicos que se brotaron al ir a un cumpleaños, y duda si fue la torta o los palitos, y finalmente pueden ser los globos, porque están hechos de látex. Esto es importante a la hora de llevar a cabo una operación, ya que dentro de un quirófano hay muchas cosas de látex como los guantes del doctor, y por eso, en los principales instituciones hay quirófanos llamado free látex, que ayudan a este tipo de personas”.