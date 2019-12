Por Bibiana Bryson

Hace mucho tiempo que no se habla de “contactos” extraterrestres. Se sabe que hay contactados en todo el mundo, pero no todos gozan de la credibilidad pública y son aceptados como tales. Innumerables personas han experimentado diferentes tipo de contactos con seres que podrían provenir del espacio, de otras dimensiones o de universos paralelos. En este caso, Crónica Fenómenos Paranormales entrevistó al científico cuántico Deep Prasad, un joven brillante dentro de la comunidad científica internacional que, con tan sólo 24 años, es ingeniero industrial y físico, además de ostentar el cargo de CEO de ReactiveQ, empresa líder en diseño y programación de ordenadores cuánticos.

Prasad nació en la India, pero reside actualmente en Canadá. Trabaja estrechamente con calificados ingenieros de importantes corporaciones como Lockheed Martin, NASA y Tesla, todas estas, corporaciones con grandes recursos en tecnología de avanzada e intereses en el mundo entero. Sin embargo, además de todo cuanto puede transmitir, Prasad, a pesar de que pone en riesgo su reputación como científico, ha publicado recientemente en una red social una experiencia de contacto con alienígenas en el que ha recibido mensajes en un idioma desconocido. Su relato conmueve, y lo contamos en exclusiva.

Increíble experiencia

Deep Prasad prácticamente monologa sobre lo que le sucedió el 1° de febrero de 2019. “Es Acción de Gracias, y esta será una publicación bastante complicada para mí. Tampoco objetivamente es una buena idea escribirlo, dado que cada científico tiene un blanco a su espalda en la comunidad OVNI (con razón, acotamos), y dado que todavía soy un CEO de tecnología".

"Cerca del comienzo de este año (precisamente el 1° de febrero), tuve la experiencia más absurda y revolucionaria de mi vida. Sucedió a plena luz del día, en mi casa. Los detalles más específicos serán para otro momento, cuando tenga una mejor seguridad en red y pueda explayarme más. Pero, para decirlo de una manera simple, estaba paralizado contra mi voluntad, no podía casi moverme. Vi tres entidades que parecían muy persistentes y que proyectaron cientos o quizá miles de frases y párrafos en un lenguaje que parecía la unión del japonés y de jeroglíficos egipcios. Me sentí tan aterrorizado que apenas podía moverme, mientras permanecía incrédulo frente a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, podía pensar claramente, haciéndome muchas preguntas: ¿Estas cosas eran realmente reales? ¿Esto realmente está sucediendo? ¿Están listos mi familia y mis amigos para esto, si alguna vez les sucede? ¿Acaso van a matarme? ¿Cómo les transmito que no quiero morir y que no soy una amenaza para ellos?”, se preguntó a sí mismo en un inglés que luego habrá que traducir.

Y continúa su relato: “Al mismo tiempo, estaba intentando encontrar algún sentido a los símbolos. Fue increíblemente frustrante no poder descifrarlos, no poder comprenderlos y traducirlos; las frases y los párrafos seguían cambiando rápidamente, y la única palabra comprensible que vi al menos tres veces en inglés decía ‘ADN’”.

El joven científico sigue cuestionándose qué pudo llegar a vivir. “Esto significó que, fuera quien o lo que fuese que estaba poniéndome en ese trance, que estuviera haciendo esto, inclusive si fue mi cerebro, entendió claramente el idioma inglés, pero por alguna razón estaba eligiendo no usarlo para todo”.

Con el relato de Prasad, que deja un sinfín de interrogantes, en la nota brindada a quien escribe estas líneas, en exclusiva para el suple, se busca ahondar en el difícil terreno de relacionar a un científico cuántico que se anima a hablar de alienígenas. Esta es la nota.

¿Cuándo ocurrió su contacto con alienígenas y en qué circunstancia sucedió?

-A comienzos del año, el 1° de febrero, a las 9.40 am, en mi casa. Estaba en mi cuarto, trabajando en mi laptop (recostado) en la cama.

¿Por qué se decidió recién el 29 de noviembre pasado a expresar públicamente su testimonio de contacto, cuando la vivencia la tuvo casi nueve meses atrás?

-Sentí que era el momento de compartirlo, por múltiples razones: yo mismo sabía, casi con certeza, que el fenómeno OVNI es real. Finalmente, supe lo suficiente a través del Departamento de Defensa (DoD) y las conexiones de Intel. Había establecido una buena comunicación con el público en las redes, que ahora sabía que yo era riguroso al analizar cualquier cosa, ya sea en el campo de la ciencia o sobre ovnis, por lo que sabía que al menos las personas de mi comunidad directa no pensarían que estoy loco. Fue intuitivo hacerlo. Era el momento de promover ladivulgación, compartiendo con el mundo, incluso con los CEO de tecnología de compañías millonarias, que también pueden tener tales experiencias. Esperaba dar el primer paso, compartiendo con otros, e incluso llegar a investigar juntos y, de hecho, eso es exactamente lo que sucedió. Quiero que el mundo empiece a pensar en la realidad que nos rodea, quiero desafiar la visión que tienen las personas sobre el mundo, sabiendo que pude ver y experimenté algo que no se enseña en los libros de ciencia. Este tipo de verdad merece ser revelada.

¿Tuvo otras experiencias de contacto?

-No, esta es la primera vez.

Vamos a profundizar

¿Puede describir específicamente cómo eran esos seres?

-Parecían pequeños robots, físicamente sólidos, con grandes cabezas, sin piel. Llevaban trajes blancos, ajustados al cuerpo, con algunos símbolos dorados sobre sus pechos y partes superiores. Claramente eran trajes espaciales. Incluso sus ojos parecían viseras, no eran (o parecían) sus ojos reales. Su piel, o lo que parecía su piel, era blanca, sus ojos, negros y medían, estimo, 1,20 m de estatura.

¿Cómo se desplazaban?

-Se movían muy fluidamente, como si fueran biológicos. Sin embargo, se parecían a robots. Podían cambiar con facilidad del estado sólido a uno traslúcido o etéreo.

¿Pudo percibir algún olor en particular?

-No, no sentí ningún olor.

¿Tenían algún tipo de objeto?

-Sí, el que estaba en el medio, tenía alguna clase de tablet o pantalla.

Sobre naves y el tiempo... ¿Pudo ver algún tipo de nave desconocida cerca de estos seres?

-Durante unos dos segundos pude ver el interior de una nave que tenía luces blancas y rosadas. Vi una parte de la nave desde la parte superior de mi habitación, y la otra parte era mi habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaban proyectando una imagen de mi habitación todo ese tiempo. Cuando levanté más la cabeza, ya no pude ver más mi habitación y solo vi el interior de la nave.

¿Vio llegar o marcharse la nave?

-No, nada de eso.

¿Cómo se sentía mientras esto sucedía?

-Sentí nauseas en el momento en que levanté hacia atrás mi cabeza para ver, así que la bajé y la imagen de mi cuarto regresó nuevamente, como si realmente estuviera allí.

¿Cuánto tiempo estima que duró la experiencia?

-No tengo manera de decirlo, pero debe de haber durado al menos 20 o 30 minutos (hablando en) tiempo terrestre. Sin embargo, ni un solo minuto había pasado desde el principio hasta el fin del encuentro.

¿Qué piensa sobre los seres extraterrestres y el fenómeno OVNI?

-Pensé que había algo de verdad en esto, pero no estaba seguro. Iba y venía entre creer y estar escéptico. Y unos meses antes de esta experiencia era un completo escéptico. Creo que no tenemos las matemáticas, la física o el lenguaje apropiados para descubrir qué o quiénes son estos seres o de dónde vienen. Sólo puedo decir que (considero que) no necesitan vivir en nuestro universo, si eligen no hacerlo.

¿Los seres alienígenas hicieron algún tipo de experimento en su cuerpo mientras usted estaba impedido de moverse? ¿Lo tocaron?

-Sí, uno de ellos se acerco a mí y se subió por encima mío, con una luz golpeó mi cabeza y sentí como plástico duro, algo sintético, y como si fuera una mezcla de metal y plástico. Aunque claramente no estaban hechos de ninguno de esos elementos. Me sentí observado como un animal.

¿Cuál sería la razón por la cual estos seres lo han contactado?

-No tengo idea de por qué me contactaron. Considero que hay tres posibilidades: a) Este ha sido un extraño experimento “alien” en el que me atraparon al azar. b) Soy un peón en su juego y estoy destinado a convencer a los humanos para aceptar a estos seres como una NO amenaza cuando en realidad pueden serlo. c) Vienen para ayudar a la raza humana.

¿Podría estar relacionado directamente con su trabajo como científi co cuántico?

-Es probable. Me imagino que su comprensión de la física cuántica y la informática cuántica es mucho más avanzada que la nuestra. Es posible también que esté en el camino correcto en la recreación de su tecnología y que entonces decidieran darme un “aprobado”. (Risas).

¿Cuál es exactamente el trabajo que realiza por el cual estos seres podrían estar interesados?

-Trabajo en reemplazar la realidad con simulaciones basadas en física de alta definición. Nuestra tecnología eventualmente permitirá a los ingenieros y científicos simular sus diseños y prototipos para nuevos motores, baterías, autos y medicamentos, dentro de una plataforma de física hiperreal que les ahorrará tiempo y dinero al implementarlo en la vida real. Digamos que un nuevo diseño de batería tendrá un costo de 3.000.000 de dólares y podrá ser construido en no más de seis meses de tiempo.

¿Cree que esto realmente sucedió o pudo haberlo soñado?

-Estuve completamente despierto y consciente todo el tiempo, a diferencia de un sueño, en el cual las cosas son borrosas o difíciles de recordar. Puedo recordar todo, excepto cualquier símbolo (o jeroglífico) exacto que me mostraron. Creo que usaron hologramas cinéticos para lograr esto. Quizá algún tipo de dispositivo psicotrónico a larga distancia. También estoy convencido de que su control mental va mas allá que de lo que (el investigador y científico estadounidense) Elon Musk puede lograr con su proyecto Neuralink (empresa norteamericana de interfaces cerebro/computadoras implantables). Sin embargo, la experiencia fue indistinguible de la realidad. Así que no puedo estar seguro de que todo haya sido una proyección o un holograma.

¿Cómo continúa su vida a partir del contacto?

-Planeo interiorizarme en ingeniería inversa, tecnología OVNI y, eventualmente, construir una manera de conocer su mundo, donde sea que vivan. Hubo un gran cambio en mí en la forma de ver la realidad a partir de ese encuentro.

¿Cree que estos tres seres alienígenas regresarán algún día?

-Sí, espero que lo hagan. Tengo muchas preguntas que hacer. Sin embargo, no dijeron nada cuando estuvieron, así que no tengo esperanza de que lo hagan.

¿Qué querría agregar a esta nota, que desde ya le agradecemos infinitamente?

-Sí. Me quedé con un profundo respeto por el universo. Me di cuenta de que era aún más hermoso y extraño de como lo había imaginado gracias a mi investigación en la mecánica cuántica. Tengo un profundo respeto también por el conocimiento, el poder de la sabiduría y la benevolencia de los seres. Estoy muy entusiasmado por demostrarle al mundo que estos seres son reales y que no estamos solos en el universo.

