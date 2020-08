En tiempos de pandemia, varios fueron los avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI), pero ninguno se compara con lo ocurrido en 1973 y que protagonizó un camionero. Además, los gobiernos de diferentes países comenzaron a abrir y dar a conocer archivos descalificados al respecto, lo que les da una mayor veracidad a los hechos. Empero, hace más de 40 años, un acontecimiento marcó la historia de la ufología. En Bahía Blanca, un medio local registró y dio a conocer un hecho que llamaría la atención, pero que también abrió dudas e incertidumbre. Se lo conoce como "el caso Llancas".

Dionisio Llanca, camionero bahiense, relató una historia repleta de enigmas para aquellos tiempos, que para muchos fue real, pero para otros sólo se trató de alucinaciones del conductor. Durante mucho tiempo, su relato recorrió varios medios locales, convirtiéndose en una leyenda urbana. Bahía Blanca posee varias historias impactantes, pero la de Llanca trascendió las fronteras y alcanzó fama internacional. Dionisio aseguraba que un OVNI lo había abducido, por lo que los detalles de sus palabras inundaron los diarios por muchísimo tiempo.

Tal fue el furor y la reacción de la gente ante semejante historia, que incluso el mítico ufólogo Fabio Zerpa trató de cerca la experiencia de Llanca. Ante semejante acontecimiento, al pasar los años, el camionero fue desapareciendo de los medios y también se alejó de su familia, por lo que pasó a ser una incógnita su paradero. Fue recién en 2013 cuando el periodista local Sergio Prieta pudo contactarlo y recordar mucho mejor lo sucedido tiempo atrás.

La historia del recuerdo

Luego de varias horas de entrevista y entendimiento, el periodista comenzó a relatar con brevedad pero también con detalles especiales, para así despejar confusiones, lo ocurrido hace más de 40 años en Bahía Blanca. El 28 de octubre de 1973, Dionisio Llanca, camionero de 25 años, se encontraba conduciendo uno de los vehículos de la empresa para la que trabajaba rumbo al sur del país. Al llegar a la Ruta 3 Sur, y a 20 kilómetros de Bahía Blanca, pinchó un neumático, por lo que decidió frenar en la banquina para cambiarlo.

Eran la 1.30 de la madrugada y al observar hacia el cielo observó una luz brillante que cada vez se hacía mucho más grande e impactante. A los pocos segundos, Llancas se dio vuelta para mirar detrás de sí y vio a tres seres que lo observaban. Una hora y media más tarde apareció dormido a 10 kilómetros del lugar donde se había detenido a arreglar el neumático.

Una ilustración del fenómeno extraterrestre que vivió el camionero.

En ese preciso instante, el camionero comenzó a buscar ayuda y se cruzó con un automovilista que pasaba por el lugar y decidió frenar al verlo tan confundido en el medio de la ruta. Los dos comenzaron a recorrer comisarías para que les tomaran la denuncia, pero nadie le creía.

Luego de recorrer varias comisarías y no tener respuesta alguna, al ver que el joven se encontraba tambaleando y perdido, sin saber muy bien qué era lo que había ocurrido cuando le preguntaban, fueron al Hospital Municipal. Allí el bahiense que ayudó a Llanca comentó que se encontraba muy perdido, tenía un golpe en la cabeza, balbuceaba, y los policías creyeron que estaba borracho. El joven quedó internado varios días, en estado de inconsciencia.

Allí mismo, los doctores comenzaron a indagar sobre lo ocurrido y él les comentó que no se acordaba qué había pasado luego de ver la luz y los extraños hombres, por lo que varios corresponsales en Bahía Blanca decidieron difundir la historia.

En aquel entonces, Fabio Zerpa se interesó y empezó a indagar más en el asunto. Luego de varios días e intensas investigaciones, los datos iban apareciendo, pero muy escasamente, por lo que decidieron realizar, además, sesiones de hipnosis. Recién en ese preciso momento fue que Llanca comenzó a recordar qué fue lo que había sucedido luego de ver a los seres detrás de él.

La revelación

Dionisio comentó que había sido abducido por seres de una nave extraterrestre y que por medio de una pantalla digital le decían que no tenía por qué preocuparse, que no le iban a hacer nada malo, sólo lo querían revisar.

Además, detalló que era la radio digital la que se encargaba de hablarle en castellano, porque entre ellos manejaban otro lenguaje, y que luego de transmitirle la frase de tranquilidad le inyectaron algo en la cabeza.

Luego del primer hecho, el camionero comentó que, en un determinado momento, de la nave en la que se encontraba descendieron dos cables, uno dirigido directo al lago y el otro al tendido eléctrico, como si estuvieran recargando de energía la nave.

Lo curioso y llamativo del relato de Llanca es que en ese preciso momento Bahía Blanca vivió un apagón de luz muy grande. Fue entonces fue que mucha más gente comenzó a creer el relato, que tomó estado público a nivel nacional.

Al pasar los días, el interés de la gente por saber aún más se hacía escuchar y los medios no dejaban descansar a Dionisio, lo que lo llevó a desaparecer repentinamente de todos lados para poder respirar de esa fama inesperada.

Hasta que, luego de varios años, Prieta se enteró de que, además del proceso de la hipnosis, utilizaron el suero de la verdad para hacer más creíble el relato. Se trata de un suero con medicación psicoactiva utilizada para obtener información de una persona que está indispuesta o imposibilitada para facilitarla. Y cuanto dice el hipnotizado suele ser verdad.

Sergio Prieta, el periodista que entrevistó a Dionisio Llanca.

"Si me volviera a pasar, no se lo contaría a nadie"

El periodista Prieta, que consiguió contactar a Llanca, tituló su nota con un título bastante impactante, “Si me volviera a pasar, no se lo contaría a nadie”. Con estas simples palabras, Dionisio se expresó frente a lo sucedido y todo lo que tuvo que vivir al contar su traumática experiencia de años atrás, que en aquel entonces no era tan habitual escuchar.

Además, en la entrevista, el camionero comentó que lo difamaron y usaron. A pesar de que muchas anécdotas, contadas bajo un estado de total sinceridad, hayan coincidido con lo ocurrido esa madrugada, el relato de Llanca fue desestimado a los diez años del acontecimiento. Por su parte, Prieta, que volvió a escuchar la sorprendente historia que hoy sigue impactando en el mundo de la ufología, comentó que “hoy la gente está más predispuesta a reconocerlo como una posibilidad desde que los gobiernos empezaron a abrir archivos desclasificados”.

Asimismo, el periodista añadió que “en la década de los 70 hablar de estos temas era exponerse demasiado”. Haciendo una reflexión sobre el cierre que le dieron a la historia de Dionisio, comentó que quizás hoy en día con las redes sociales “sería insoportable, tanto los halagos como las burlas y críticas”. La historia que finalmente se publicó en La Nueva Provincia el 8 de diciembre de 2013 se tradujo a varias lenguas, porque fue tal el impacto y la repercusión que medios internacionales comenzaron a comparar las versiones ocurridas en la Argentina con versiones muy similares de los demás países.

En el caso Llanca, luego de su desaparición repentina, la única persona de su actual entorno que conoce la historia completa con específicos detalles, porque aún se la mantiene oculta a sus amigos, compañeros de trabajo y vecinos, es su jefe. Al pasar los años, cada vez son más los relatos que se encuentran archivados, ya sea en medios de comunicación o en las comisarías de los pueblos. Hoy en día es mucho más habitual creer relatos de tal magnitud y es mucho más fácil conocerlos por los medios tecnológicos que se utilizan.