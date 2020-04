Por Gabriel Arias

salud@cronica.com.ar

El paso del coronavirus por todas las latitudes del mundo no sólo está dejando un tendal de fallecidos y afectados, sino que también ha sembrado -y continúa haciéndolo una ola de miedo, desconfianza y pone al descubierto a los grupos de riesgo, como los adultos mayores, quienes están al tope de las víctimas de este virus. Sin embargo, hay que saber que existen métodos para poder manejar la ansiedad y el temor que pueda generar el Covid-19, y qué mejor que la palabra autorizada de quienes conocen del tema para entender cómo enfrentar esta situación.

Opinión calificada

Marina Rovner es licenciada en psicología, profesora en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y se especializa en trastornos de ansiedad y pánico, por lo que resultaron muy enriquecedores su palabra y su parecer al respecto, con ciertos tips para manejar esta ansiedad, sobre todo en los mayores. “El miedo en sí no es malo, de hecho nos ayuda a estar atentos ante cualquier situación que nos resulte insegura. Un ejemplo de esto es cuando notamos que un bebé va a tocar un enchufe y de manera inconsciente activamos tres elementos: 1º) Registramos la señal ambiental: el bebé que no debe estar cerca del enchufe. 2º) Llevamos adelante un comportamiento adecuado para evitar el peligro: apartamos al bebé del lugar, lo tapamos y le enseñamos a no acercarse a los enchufes. Y 3º) Obtenemos un resultado: el niño aprende a no tocarlo. Asimismo, repetimos la acción tantas veces como sea necesario en el futuro, lo que brindará un sentimiento de seguridad para ese chico”, sostuvo la profesional.

Combatiendo al miedo

A la hora de aplicarlo con la aparición de este virus en el mundo, la facultativa agregó que “la señal de peligro es cuando aparece el miedo al contagio. Aquí es cuando puede entrar la ansiedad por la incertidumbre que genera lo nuevo. Por otro lado, el miedo se incrementa de una persona ansiosa a otra, como lo haría un estornudo aterrizando directamente sobre el cerebro, lo invade de un miedo generalizado. Hay que realizar un comportamiento adecuado, que en este caso es seguir los protocolos de acción brindados por las autoridades competentes, que en rasgos generales están asociados a maximizar la prevención, la higiene y el aislamiento. El resultado lo tenemos que generar entre todos: hacerle frente al virus como corresponde, para poder así erradicar a la pandemia del coronavirus”.

Surgen dudas

Entonces, el dilema es el siguiente: si tomamos en cuenta que el ser humano es un ser social, ¿cómo hacemos para convivir en una sociedad con miedo al contagio?; ¿cómo hacer para vincularnos con nuestros seres queridos si estuvieron en contacto con otras personas que, a la vez, tampoco saben a ciencia cierta con quiénes otros estuvieron, qué objetos tocaron, etc.?

A medida que lidiamos con este profundo dilema, hay que tomar medidas para ser proactivos en la salud de nuestros vecinos y, por supuesto, en la nuestra. En las próximas semanas, las comunidades del mundo continuarán enfrentándose a este dilema. Y en ese contexto, habrá muchas respuestas diferentes a la pandemia del coronavirus, así como se han dado innumerables respuestas a la epidemia de soledad. En tiempos de distanciamiento social temporal, esas mismas comunidades se verán obligadas a probar ideas nuevas, sin saber completamente cuáles serán los resultados.

“Es muy probable que haya un nivel de sufrimiento social relacionado con el aislamiento y el costo del distanciamiento social. Los grupos comunitarios y los servicios de salud necesitarán adaptarse, pero también tendrán que hacerlo las personas de manera individual”, relató Rovner.

¿Cómo afrontar el Covid-19?

Por ta motivo, la especialista dejó una serie de tips para enfrentar de manera positiva los tiempos del coronavirus. 1) Generar una comunidad solidaria. 2) Intentar no salir, generar espacios de bienestar dentro de las viviendas de cada uno. 3) Las personas también deberían limitar su exposición a los medios, no es recomendable la lectura obsesiva acerca del brote. Lo mejor es no estar constantemente buscando información, sino encontrar fuentes confiables, con información precisa, y ser cautelosos con las redes sociales. 4) En tiempos de incertidumbre, las personas deben luchar por el equilibrio emocional, mantener rutinas, encontrar a alguien que pueda ayudar a controlar los temores y las preocupaciones; se recomienda no hablar con frecuencia con el amigo que está con mucho miedo porque es contagioso, y 5) Es fácil sentirse afectado emocionalmente por el coronavirus. El temor, la ansiedad y la paranoia están en todas partes, es posible luchar contra estos sentimientos tóxicos haciendo al menos una cosa todos los días, que pueda generar alegría o empatía.

¿Qué hacer en cuarentena?

Otro punto a considerar es la cuarentena en sí, ese largo período en el cual uno ya no sabe más que hacer, y para disponer de manera correcta de ese tiempo los consejos de la licenciada son los siguientes: 1) no quedarse en pijama y prepararse comida saludable; 2) elegir actividades para hacer (escribir, pintar, leer, chatear, hacer crucigramas); 3) disfrutar el encuentro con uno mismo y el relax; 4) informarse acerca de cómo utilizar correctamente la computadora o el teléfono celular con el fin de generar redes de contención y establecer contacto con otras personas que estén en cuarentena, ya sea a través de escritos o cámaras; 5) en caso de sentirse ansioso o con miedo por el temor al contagio de coronavirus y no poder salir del encierro, comunicarse con un profesional especializado, de manera virtual, ya que está siendo muy utilizado el sistema de videoconsulta, a través de Internet.