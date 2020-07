La cuarentena por la pandemia de SARS-CoV-2 trajo aparejados desesperación, incertidumbre, miedo y desconocimiento en gran parte de nuestra población. En el caso de la oftalmología, una de las especialidades con mayor riesgo de contagio para el propio médico, se reacomodó todo para brindar la mayor protección tanto al médico como al paciente, el personal sanitario y el administrativo.

Para estar al tanto de este importante tema y cómo encararlo de la mejor manera posible, la doctora María Angélica Moussalli (M.N. 80.561 y miembro del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires) sostuvo que "en cuanto a la especialidad que me compete, vemos que muchos pacientes con glaucoma que controlaban su presión ocular asiduamente, no lo pudieron hacer, y ahí devino la preocupación, la incertidumbre y la necesidad de crear redes de telemedicina para acompañar a los pacientes".

Cabe destacar que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Se caracteriza por la degeneración progresiva de las células ganglionares retinianas y axones. El factor de riesgo más importante es la presión intraocular (PIO) elevada, que daña directamente las neuronas y el nervio óptico. Es importante monitorear el estado del glaucoma y reajustar la PIO deseada, aun si los niveles de PIO se encuentran dentro de los límites aceptables.

"Normalmente, el glaucoma se controla evaluando periódicamente no sólo la presión ocular, sino también el campo visual mediante perimetría automatizada estándar y los cambios estructurales en la cabeza del nervio óptico o la capa de fibras nerviosas retiniana a lo largo del tiempo. Para eso se utiliza oftalmoscopio láser confocal o tomografía de coherencia óptica", agregó la profesional de salud con relación a los controles que se llevan adelante.

Recomendaciones:

En estos tiempos que atravesamos, las recomendaciones son no dejar de aplicarse las gotas como siempre, lavándose las manos previamente con agua y jabón 20 segundos, y no restregarse los ojos. Además, un ítem importante a tener en cuenta es que hay que evitar que la punta del gotero tome contacto directo con el ojo y con otras superficies para evitar contaminaciones. Si no se llegan a reponer las gotas de la marca que siempre se utilizan a tiempo, pueden suplirse por genéricos hasta que se consigan las que siempre se utilizan.

Dentro de lo posible, si no hay un riesgo inmediato, se puede esperar para tomar la presión tomando contacto con el oftalmólogo de cabecera a través de videollamadas, teleconsultas o por teléfono u otras vías posibles de comunicación.

Hay que resaltar que los estudios de control habitual se priorizarán según la real necesidad para evitar la circulación innecesaria.

Por otro lado, vale destacar que el coronavirus puede llegar a causar conjuntivitis, por lo tanto, hay que evitar tocarse el ojo y es importante saber que el virus puede propagarse al tocar líquido de los ojos de una persona infectada o de objetos que transportan el líquido.

"En resumen, el cuidado de la vista de rutina puede retrasarse durante la pandemia, salvo lo urgente, limitar el contacto entre médicos y pacientes es clave para ayudar a reducir la propagación del coronavirus, utilizar la telemedicina para ofrecer visitas "virtuales"; por teléfono o videochat a través de una computadora. Se puede convivir con el Covid-19 y no fracasar. Volver a empezar, sin prisa, sin pausa, con capacidad de resiliencia, con fe, con optimismo, siempre es posible", finalizó aclarando la oftalmóloga.