Un importante avance cardíaco fue confirmado por el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), que destacó el crecimiento vertiginoso de las técnicas de cateterismo, llamadas "mínimamente invasivas" porque no requieren grandes incisiones quirúrgicas y la mayoría se realiza sin necesidad de anestesia general.



Los pacientes suelen ser dados de alta -dependiendo de la intervención- a las 24 horas de realizado el tratamiento o incluso antes.



"Sumando diagnósticos coronarios, intervenciones terapéuticas coronarias, extracardíacos (en miembros inferiores y otras zonas) e implantes valvulares, llegamos a la conclusión de que en el último año en Argentina se realizaron más de 240.000 procedimientos, lo que en promedio representa una intervención cada 2 minutos", relató el doctor Omar Santaera (M.N. 65.664 y miembro de la Comisión de Registros del CACI).



Esa cifra representa un crecimiento exponencial, ya que en el año 2000 se llevaban a cabo algo más de 100.000 procedimientos.



Tomando el registro del CACI y otros reportes internos, las 240.000 intervenciones se desglosan en 120 mil procedimientos de diagnóstico coronario (generalmente angiografías, para conocer el estado de las arterias del paciente), 70.000 terapéuticos coronarios (angioplastias que demandaron un total de 100.000 stents, ya que muchas veces se colocan 2, 3 o más stents por intervención), 50.000 prácticas extracardíacas (en miembros inferiores, para resolver obstrucciones arteriales y venosas, aunque también este apartado incluye arterias renales y carótidas, entre otras) y mil reemplazos valvulares cardíacos.



"Contribuyó al aumento de la realización de estos procedimientos mínimamente invasivos una mayor accesibilidad de la población, disminución de eventos adversos, mayor seguridad general y eficacia superior en términos de resultados respecto de intervenciones quirúrgicas tradicionales. No en vano la expectativa de vida aumentó a partir de la intervención con éxito en una enfermedad que involucra casi el 50% de causas de mortalidad", refirió el doctor Marcelo Halac (M.N. 86.844 y miembro del CACI).



Cabe destacar que desde 2008 el CACI lleva a cabo el Registro Nacional de Procedimientos de la República Argentina, reporte que año a año viene evidenciando un aumento constante de procedimientos tanto de diagnóstico como terapéuticos, situación que coincide con registros similares de países de Europa, Asia y América.



Las técnicas de diagnóstico comenzaron a difundirse desde mediados de la década de 1960, época en la que se utilizaban para evaluar enfermedades congénitas.



Luego, llegó la "angiografía o cinecoronariografía", que es un procedimiento mínimamente invasivo que permite conocer con un cierto grado de certeza y predictibilidad la presencia de obstrucciones en el flujo sanguíneo de las arterias coronarias; hasta ese momento el diagnóstico era básicamente clínico.



Hacia fines de los años 70 llegó el tratamiento mediante el by pass coronario, técnica que reconoció al doctor René Favaloro como fundador y precursor. A partir de 1980, Argentina fue uno de los primeros países en sumarse a la corriente europea de tratar obstrucciones coronarias mediante angioplastias.



A fines de esa década comenzaron a tratarse obstrucciones de arterias carótidas, época en la que ya se contaba con la ayuda de stents, pequeños tubos de malla metálica que se colocan en la pared de las arterias obstruidas durante la angioplastia para lograr que la arteria permanezca abierta y que fluya la sangre normalmente.

René Favaloro fundador y precursor del tratamiento llamado by pass. (Imagen de archivo)