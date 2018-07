Por Esteban Godoy

@egodoyvallejos

Director de Medios Digitales

La tecnología avanza a la velocidad de la luz y nos sorprende día a día con sus innovaciones y evolución. Para los medios tradicionales, el desafío de estar a la altura de ese cambio no sólo técnico sino cultural es tan imprescindible como apasionante.

Crónica cambió la forma de presentar las noticias y se convirtió en referente indiscutido del periodismo argentino en 1963 con la aparición del diario y desde 1994, cuando salió al aire el canal. Y no podía ser de otra manera en el área digital, en la que el medio de comunicación más federal del país provocó una auténtica revolución por su desarrollo y creatividad. Surgieron los hashtags, el protagonismo de #ElChacal, el personaje que “postea” en las redes sociales, y toda la versatilidad histórica de Crónica, para estar entre los líderes en el cada vez más competitivo segmento web y redes sociales.

Ese “gen Crónica”, el ser distintos y estar del lado de la gente, nos dio y da grandes satisfacciones, sobre todo por la elección y valoración del público. El reconocimiento a todo nivel, pero en particular del ambiente periodístico y la industria, no tardó en llegar. A los dos premios obtenidos en los Tweets Awards, en marzo pasado, el área digital justo en el año de Rusia 2018 ganó el “Mundial”: tanto las redes sociales del diario, como las web de Crónica HD y DiarioShow. com obtuvieron el Martín Fierro Digital.

El premio más significativo del país, el de mayor trascendencia y peso, que se entregó por primera vez para el mundo digital, fue a parar a las vitrinas del Grupo Crónica. Un orgullo y un compromiso aún mayor para seguir trabajando de modo inquebrantable como hace 55 años: siempre firme junto al pueblo.