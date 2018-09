numerosydestino@cronica.com.ar



Concluido el segundo cuatrimestre del año, corresponde hacer un balance de lo acontecido en las distintas (¡y numerosas!) quinielas que se ofrecen al público apostador por estos lados (léase Ciudad, Provincia, Santa Fe y Montevideo por ser las más aceptadas) para tener una acabada idea de cómo se vienen comportando los números más salidores y, así, seguirlos para aprovechar el "viento de cola" que traen. O si no, cambiar la estrategia, porque todo es válido para llegar al tan ansiado y difícil acierto.



En los primeros cuatro meses del año el ambo estrella fue el 20, con 25 cabezas, y cuatro meses después "la fiesta" continúa copando la estadística porque sumó 19 salidas más, es decir que totaliza 44 impactos que, obviamente, fueron muy festejados (valga la redundancia) por sus seguidores.



En efecto, en lo que va de este 2018, el ambo copó las pizarras 14 veces en Provincia, 12 veces en Ciudad y otras tantas en Santa Fe y, por último, lo hizo en 6 ocasiones en Montevideo. Como se puede observar, es bastante parejo (apenas dos cabezas de diferencia) en las principales quinielas, y ese "bajón" con respecto a la uruguaya es, simplemente, por la menor cantidad de sorteos diarios.



Le sigue con 40 salidas el 54 (la vaca), que accedió al primer lugar de las pizarras de la siguiente manera: 16 veces en Ciudad; 13 en Provincia; 8 en Santa Fe y 3 ¡El 20 no para de festejar! en la vecina orilla. Cabe destacar que es el número que más veces salió entre las principales quinielas, solo superado en una unidad por el 15 de la lotería cordobesa en todas sus modalidades.



Por el tercer lugar se registra el primer empate. Lo lograron el 24 (el caballo) y el 96 (el marido), con 39 cabezas cada uno. El "equino" galopó 15 veces en Santa Fe; 10 en Ciudad y también en Provincia, y 4 en Montevideo. Por su parte, el “consorte” figuró en 13 ocasiones en Santa Fe; 12 en Provincia; 11 en Ciudad, y apenas 3 en la "yorugua".



La segunda "puesta" la protagonizaron el 63 (el casamiento) y el 75 (el payaso, y también los besos), con 38 "bochos" por caso. El “evento” que a veces resulta y en muchos casos no, encabezó las pizarras en 12 oportunidades en la Bonaerense; 10 en la santafesina, y 8 tanto en Ciudad como en Montevideo. Por su parte, el "clown" fue un verdadero deleite al salir 12 veces en Santa Fe; una menos en Ciudad; 8 en Provincia, y 7 en la "charrúa".



Por sus 37 cabezas, se ubican quintos el 11 y el 35. Con respecto al "palito", se coronó en 14 ocasiones en Ciudad; 10 en Provincia; 8 en Santa Fe, y 5 en Montevideo. En tanto el "pajarito" cantó de lo lindo en Ciudad (12 veces), Provincia (11), y tanto en la santafesina como en la uruguaya lo hizo en 7 veces.



Completan la tabla el 28 (los senos) y el 57 (el jorobado), con 36 coronaciones cada uno, destacándose de ambas producciones lo logrado por este último al copar 15 veces las ediciones de Provincia.