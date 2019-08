El Suple de Una semana por demás beneficiosa tuvieron los seguidores de Números y Destino. Sobre todo aquellos fanáticos del Cronicazo, porque la guía líder en datos y aciertos concretó un espectacular triplete mediante el 71.



Eso sí: nadie se quejó por el olor lacerante porque, como se sabe, su significado en los Sueños es el excremento… ¡y la cuestión imperante es ir a cobrar “con lo que sea”! El ambo en cuestión arrancó su serie el miércoles con un doblete: Matutina de Ciudad y Vespertina de Provincia, para redondear la fructífera seguidilla el día siguiente en la Primera de Ciudad.



La situación económica es harto asfixiante, pero con el siempre generoso Cronicazo a mano, se puede sobrellevar de mejor manera esta coyuntura con unos buenos pesos extra.



Gitanilla hermosa



Pero no fue el único dato que arrojó alegrías sobre los lectores. La que realmente “se pasó” fue La Gitana porque con su indicado 37 concretó nada menos que ¡quintuplete de impactos! En efecto, el dentista “atendió” correctamente el martes en Primera santafesina; miércoles, Nocturna cordobesa; jueves, Matutina uruguaya y, por último, se dio el viernes en Primera bonaerense y Nocturna cordobesa.



Salvador oportuno



Otro que se subió al podio por su eficacia fue El Salvador. Es que no es nada despreciable sumar un triplete por cómo viene la mano. Su elegido 59 (las plantas) comenzó la ayuda el lunes al salir en Vespertina de Provincia y, luego, el viernes por la tarde hubo “doble porción” tanto en la bonaerense como en Córdoba.



Hasta aquí los más destacados, pero no exclusivos que contribuyeron a llenar los bolsillos porque otras guías también hicieron su aporte en forma única.



Fueron los siguientes: La Onda con el 99 (sábado Nocturna mendocina), La Posta, el 15 (jueves Vespertina cordobesa); El Suplente, el 40 (martes Nocturna de Ciudad); Tres Para Ganar, el 76 (jueves Primera santafesina), y los cuatro sugeridos por los Sueños: 09 (sábado Matutina bonaerense); 22 (sábado Vespertina Ciudad); 51 (viernes Nocturna en Santiago), y 80 (viernes Matutina en Provincia).



La salvación, claro está, va a venir con alguno de los pozos multimillonarios de los juegos más populares, pero, mientras tanto, “hay que llenar la olla” y para contribuir a ello está este suplemento.