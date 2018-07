Ante la ausencia de registros del 1º de mayo del '52. La imagen corresponde al 17 de octubre de 1951.

El último discurso de Evita fue en el acto del 1° de Mayo de 1952. Fueron palabras breves pero contundentes. Meses antes los militares disidentes habían intentado un golpe de Estado, y Perón esa misma mañana hacía un llamado a la unidad y el respeto institucional, cerrando con fuerza y anticipando los próximos movimientos: "Quien quiera oír, que oiga", había dicho.Evita, sostenida en algunos pasajes por el propio Perón, cerraría advirtiendo al pueblo que "estén alertas" porque "el enemigo acecha". Habían pasado varios meses desde su última aparición pública, y faltaría poco para su paso a la inmortalidad. Pero nada de eso la detuvo.En un encendido discurso, Eva le habló a Perón y al pueblo, prometiendo que los descamisados seguirían a su líder "contra la opresión de los traidores de adentro y de afuera, que en la oscuridad de la noche quieren dejar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo de Perón, que es el alma y el cuerpo de la patria. Pero no lo conseguirán como no ha conseguido jamás la envidia de los sapos acallar el canto de los ruiseñores, ni las víboras detener el vuelo de los cóndores. No lo conseguirán, porque aquí estamos los hombres y las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones, que no nos perdonarían jamás que no hubiéramos cuidado a un hombre de los quilates del general Perón, que acunó los sueños de todos los argentinos, en especial del pueblo trabajador".Luego de avisar que en caso de una agresión contra Perón ella se encargaría personalmente "con el pueblo trabajador (...) con las mujeres del pueblo, (...) con los descamisados de la patria, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista", Evita destacaba que siempre estaría junto a su pueblo y su líder. Ese último mensaje sería la síntesis perfecta del rol que ella misma eligió para la historia grande de nuestro país."Compañeras, compañeros: otra vez estoy en la lucha, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para ser un arco iris de amor entre el pueblo y Perón; estoy con ustedes para ser ese puente de amor y de felicidad que siempre he tratado de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores".