Por Leo Schwarz

paranormal@cronica.com.ar

Los seres humanos sienten gran atracción por el significado de los números. El vínculo con los juegos de azar permitió que la mayoría de las personas comprendan que el número 13 está relacionado con el infortunio y el 32 con el dinero, por citar apenas algunos ejemplos. En ese contexto, el filósofo griego Pitágoras pensaba que cada planeta tenía un sonido peculiar propio. Él representó este sonido usando números, debido a que entendía que todos tienen diferentes propiedades vibratorias y que expresan un determinado significado en nuestras vidas. De todas maneras, existe gente que asegura que ver patrones repetidos es un signo del universo o tiene un significado especial para nosotros. Por citar algunas representaciones, muchas personas ven el 11:11 repetidamente, en las patentes de los autos, en los números de sus celulares o simplemente en el reloj. Pero también existe otro grupo mayúsculo de seres humanos que perciben constantemente el 555. ¿Qué significa ver esa cifra? El 555, cuando se reduce a un solo dígito, tiene la esencia vibratoria del 6. Esto se encuentra a través de la práctica estándar de reducir números de varios dígitos en la numerología: 5 + 5 + 5 = 15 (1 + 5 = 6). Pitágoras llamó al 6 el primer número perfecto. Los números perfectos son números que equivalen a la suma de todos sus divisores.

Aparte de sí mismo, 6 es divisible por 1, 2 y 3, y cuando se suman, estos tres números son iguales a 6. La esencia de 6 es armonía. Eso podría significar una mente serena y pacífica. Por lo tanto, cuando analizamos el significado de 555, se cree que es el número de cambio positivo, armonioso y de transformación espiritual. Pero esto es solo si ejerces tu libertad personal. Podés activar una fuerte energía de atracción para atraer las circunstancias favorables a tu experiencia. Cuando comiences a sentir los mensajes que te ofrece la presencia del 555, será como si hubieras despertado de un largo sueño.

Divinidad

Ver el 555 es un recordatorio de que sos un ser infinito divino que eligió encarnar en nuestro planeta para experimentar la vida en forma humana. Los que lo observan sienten que tienen valor porque están en La Tierra para completar una misión de vida y que su vida tiene un significado especial. Al igual que con el cambio, el 555 es un número poderoso y también representa la totalidad de la Creación en forma humana con 5 dedos de la mano, 5 dedos de los pies y 5 sentidos (tacto, gusto, olfato, oído y vista). Además, hay 5 extremidades del cuerpo (dos brazos, dos piernas y la cabeza) y cuando colocas el cuerpo humano en un círculo con los brazos y las piernas extendidos en los puntos de un pentágono, puedes visualizar la forma de un pentagrama. Por lo tanto, el significado de 555 es la perfección del ser humano.

Además, indica un cambio importante que se avecina. Aunque este cambio tendrá un gran impacto en tu vida, también te traerá la respuesta. Así que ver el 555 significa que no es lo que te sucede lo que te define, sino lo que haces. Cuando crees que cada cambio que entra en tu vida es positivo, este es el resultado que experimentarás.

Un mensaje espiritual

Toparse con el 555 no es una simple casualidad del destino sino que implica un mensaje espiritual. Esto implica que la persona indicada debe moverse hacia una nueva forma de ser, debido a que te están pidiendo que confíes en el universo y aceptes nuevas ideas u oportunidades. De todos modos, es cierto que esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo y es posible que el “afortunado” necesite cierta ayuda para empezar esa nueva vida. Y esa es la función del 555, hacerte saber que esto es solo el comienzo de una etapa desconocida. Pero debes recordar que nuestro “Yo superior” también nos guía, sin embargo, a veces descartamos esta guía y tratamos de analizar las situaciones de manera lógica. El significado de 555 es mantenerse siempre positivo, confiado y consciente de todo lo que sucede dentro de tu “Ser interior”. No importa los problemas que aparezcan o la rutina que a veces es agobiante, sino que lo más importante es tu estado de ser. La verdad es que tu estado de ser crea sus circunstancias, y no al revés. Tu realidad es creada desde dentro del cuerpo. Todo lo que ves en el exterior de tu vida es un reflejo de tus pensamientos, creencias y emociones que primero se procesan por dentro. Como un espejo, estás recibiendo reflejos de lo que hay dentro y de lo que tenés que hacer…