El coronavirus, como se conoce popularmente al Covid-19, que ha desatado una inesperada y a la vez dolorosa pandemia, sumiendo en muerte y terror a miles de personas que se encuentran encerradas en sus respectivos domicilios de numerosos países tratando de escaparle al nuevo mal, parece ser un tema que no solamente nos ocupa a todos aquí.

Es que, según lo detectó una cámara de la Estación Espacial Internacional (IEE) que orbita la Tierra, una increíble formación de naves no reconocidas parecerían tener como destino final nuestro mundo. No se sabe si para hacer una detallada observación de lo que se está viviendo aquí: si algo tiene que ver este desplazamiento con la fuerte epidemia que arrancó meses atrás en China y que ya se expandió por casi todas las naciones.

Así, mientras muchos investigadores y científicos se ocupan de encontrar una solución para que deje de morir gente, otros parecen estar ocupados en este tipo de visitas que, ya lo habíamos advertido la semana pasada, se siguen multiplicando, sin explicaciones aparentes de los ufólogos.

Todos hemos entendido desde hace un tiempo que la agencia aeroespacial estadounidense, para todos NASA, cada día que pasa reconoce que cada vez hay más probabilidades de hallar vida extraterrestre y esto se resolverá mucho antes de lo imaginado.

También es concreto que no evalúan por el momento una potencial invasión de seres de otros mundos a nuestro conflictuado planeta. Aun así, son muchos los investigadores de este enigmático tema que afirman que los impactos de un potencial ataque alienígena podrán resultar tan imprevisibles y críticos que habría que ir preparándose para una potencial aparición de semejante naturaleza, aunque por ahora los gobiernos de las potencias no analizan previsiones para recibir una probable ocupación. No se debería menoscabar semejante posibilidad, habida cuenta de que una civilización que llegue desde otras galaxias a la Tierra debe tener una tecnología más avanzada que la terrestre.

Así, enfrentarlos sería una utopía. Más bien deberíamos tratar de descifrar sus ciencias, siempre que no fuésemos visitados por entidades que traigan planes de invasión y dominación. Sin embargo, si algo pareció impactar fue el video que se registró en una cámara de la Estación Espacial Internacional (EEI) y que fue emitido por la NASA a través de su canal de YouTube. Sucedió durante una reciente emisión en directo desde la EEI. El mismo se produjo mientras la estación se encontraba moviéndose en un lugar indeterminado sobre nuestro planeta, cuando a medida que la cámara fija registraba el avance, cientos de luces en formación se pueden ver, en aparente dirección hacia la Tierra. Gorden McKenna fue quien detectó estas anomalías en el espacio y publicó un video el 2 de abril pasado, que mostraba exactamente el extraño hecho.

¿Qué fue lo que se vio?

En ese contexto, y dada la fragilidad que está mostrando nuestro género humano, golpeado por el coronavirus, sorprende la cada vez más activa presencia de diferentes OVNIs en varios puntos del planeta, como lo indicamos la semana pasada en este suplemento. A esas visitas se sumó en los últimos días actividad del fenómeno con avistamientos en Bélgica, Holanda, Noruega, México y Estados Unidos. La probabilidad de una invasión no habría que desestimarla, debido a que nadie explica con claridad qué es.

Entre las hipótesis ya evaluadas, no hay que descartar aquella teoría que evalúa que la actual pandemia de coronavirus podría ser el inicio de una invasión alienígena. Todo comenzaría con un virus que simplemente erradique a gran parte de la población del planeta y deje a la civilización humana que sobreviva en estado de indefensión ante un potencial ataque, que quizás hasta no sería necesario dar de parte de los invasores.

¿Fuerzas yanquis?

Si bien fueron muchos quienes opinaron que podría tratarse de una flota de naves de tecnología extraterrestre, otros conspiracionistas indicaron que podría tratarse de una flotilla de naves ultrasecretas de los Estados Unidos, más concretamente la Fuerza Espacial ya citada en más de una oportunidad por el actual presidente Donald Trump. El polémico mandatario explicó a fines de 2019 que hay que considerar al espacio como un nuevo dominio de su país. El alcance de esta nueva fuerza militar yanqui sería proteger las instalaciones de ese país en el espacio, como los satélites que se usan para la comunicación y vigilancia.

La Fuerza Espacial se fundamentará sobre el trabajo del existente Comando Espacial de EE.UU. (SpaceCom), que fue creado en agosto para manejar sus operaciones militares en el espacio, “en pos de combatir la guerra”, aunque sin aclarar bien contra quién. Según los dichos de Trump, la Fuerza Espacial debe ayudar a disuadir la agresión y controlar la posición de ventaja más alta”.

Más opiniones

Otros escépticos ofrecieron más explicaciones. Dijeron que parece corresponder a la Tierra, como tormentas eléctricas o efectos de luces de ciudades. Otros sugirieron que podrían ser meteoritos, e incluso los satélites Starlink, enviados por SpaceX de Elon Musk, ya que desde su lanzamiento en 2018 han provocado que mucha gente los confunda con avistamientos OVNI.

