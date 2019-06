Un robot humanoide es un robot diseñado para simular la forma y los movimientos de un ser humano. Un diseño humanoide puede tener fines funcionales, tales como la interacción con herramientas y entornos humanos. O bien con fines experimentales, como el estudio de la locomoción bípeda. También podría realizarse para muchos otros propósitos. Lo concreto es que un fenómeno muy extraño en las últimas décadas es el de los humanoides voladores. No se trata de criaturas como murciélagos, sino exactamente de figuras con formas humanas que vuelan porque sí, aparentemente sin medios locomotrices para hacerlo y sin miedo por ser vistos. Parece ridículo, pero hubo muchos avistamientos de personas voladoras, que presenciaron gran cantidad de personas. Y un lugar donde los humanoides voladores aparecen con bastante frecuencia es en México, aunque la última aparición se produjo al sur de los Estados Unidos...

Este fenómeno se remonta a marzo de 2000, cuando una persona, Salvador Guerrero, declaró ver algo realmente extraño en la Ciudad de México. Mientras observaba el cielo oscuro, le llamó la atención algo extraño que flotaba cerca, que no parecía ser un pájaro, ni un avión ni tampoco un OVNI, por lo que decidió grabarlo en video.

Así, en las imágenes se pudo ver con toda claridad que la extraña presencia no tenía alas, ni paracaídas, ni medios obvios de propulsión que le permitieran permanecer en el cielo. A partir de entonces comenzaron a surgir todo tipo de avistamientos similares, tanto en los cielos de México como en otras partes del globo terráqueo. Y donde más se ha revistado ese extraño fenómeno es California, donde varias personas dijeron ver una figura humanoide flotando en el cielo, lo que a partir de esa situación generó alarma a propios y extraños.

En ese contexto, el último avistamiento fue hace muy poco. El misterioso video fue grabado por Pablo Morales en la ciudad estadounidense de Burbank, California, durante una noche nublada. Posteriormente, esta persona, que no era un personaje público, aunque inmediatamente se volvió popular, en especial cuando lo publicó en YouTube, la red social en la que fue compartido por diversos canales, debido a la sorprendente espectacularidad de sus imágenes.

Qué se ve

En el video se puede observar una oscura presencia similar a una persona moviéndose por el cielo, mientras el mencionado protagonista, que se encontraba junto a su familia, miraban anonadados. Fue tan grande el asombro que Morales se preguntó en un momento si se trataba de la presencia de Jesucristo. A continuación reflexiona e indica que tal vez la anomalía no era más que un globo. Sin embargo, después del encuentro, fue al lugar preciso donde supuestamente aterrizó y descubrió que no había globos ni basura ni nada que pudiera parecerse. Esto provocó que muchos usuarios ofrecieran sus propias explicaciones, como que podía ser un ángel caído.

En las redes, mientras tanto, todas las posibilidades y conjeturas se expusieron. Así, hasta cupo la posibilidad de que ese ser humanoide volador de California se trate del mítico Mothman (hombre-polilla), y de que sea un presagio de la fatalidad o una advertencia sobre una futura catástrofe en ese sitio.

Lógicamente, como suele ocurrir en estos casos, son miles las especulaciones. Algunos no salen de la sorpresa mientras que otros desestiman cualquier tipo de teoría. La realidad indica que el video no deja claro si puede tratarse de un globo, un OVNI o de una presencia sobrenatural. Pero lo que está claro es que los avistamientos de entidades voladoras continúan, y nadie está realmente seguro de qué podrían ser realmente. La explicación racional es que sean engaños o identificaciones erróneas de globos o algún fenómeno aéreo, pero esto no explica todos los casos, por no decir que algunos fueron vistos por testigos fiables, como policías y pilotos en pleno vuelo.

Teniendo en cuenta que la naturaleza de estos fenómenos que son básicamente humanoides voladores, no parecen formar parte de la criptozoología, ya que es poco probable que sean especies o criaturas no descubiertas. Las teorías se expanden con todo tipo de posibilidades, que son extraterrestres, brujas, ángeles, seres interdimensionales o algún tipo de tecnología avanzada, pero aún no existen grandes certezas.