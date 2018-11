En los últimos días se han tejido innumerables conjeturas en distintos medios periodísticos, pero también entre gente de meteorología y la ciencia, con respecto a cómo se iniciaron los trágicos incendios forestales, que no solamente afectaron las zonas boscosas, sino también que alcanzó a grandes zonas pobladas y exclusivas residencias, con innumerables víctimas fatales, muchas de ellas intentando escapar a las llamas, en una basta región de California.



Y lo más sorprendente es que hay quienes aseguran que dichas explosiones podrían haber sido generadas por naves extraterrestres, o en su defecto, por individuos oscuros que cohabitan la Tierra entremezclados con los humanos.



El desastroso hecho que enlutó a los Estados Unidos e incluyó distritos bien exclusivos como Beverly Hills, donde millonarias residencias de famosos fueron devastadas y no pudieron evitar el avance de las llamas descontroladas, podría tener, en la opinión de un grupo de científicos internacional, a los que se sumaron ciertos medios alternativos y algunos sensacionalistas de Inglaterra que evalúan que el fuego pudo haberse provocado a partir de rayos láser enviados por extraterrestres, desde sus naves espaciales o desde algún punto indeterminado.



Otros, en una vía alternativa, incluyen la posibilidad de que el incendio inicial haya sido provocado por alguna de las razas de los llamados "oscuros", seres que cohabitan entre los hombres, pero que indudablemente tienen planes no muy pacíficos, por lo que generar este tipo de desastres es parte de un plan. Usted, ¿qué cree?