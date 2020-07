Desde hace algunos meses la "instalación" del coronavirus en el mundo hizo que en casi todos los países la mala alimentación y el sedentarismo en los niños trajeran consigo la "pandemia tapada" de la obesidad infantil. Por tal motivo, un grupo de especialistas en nutrición realizó una serie de recomendaciones para mantener a los niños sanos y en un peso estable, hasta que el virus desaparezca y volvamos a una "vida normal".

La cuarentena que estamos transitando en la Argentina hace más de 100 días agravó otras problemáticas para la salud, ya que el confinamiento social preventivo obligatorio obligó a muchas familias a adoptar nuevas rutinas y esto hizo que los niños y niñas perdieran la posibilidad de asistir al colegio, hacer deporte, ir al club o a la plaza, actividades comunes en otros tiempos pero ahora postergadas por la presencia del Covid-19.

Malos hábitos

Uno de los puntos negativos del confinamiento es que el ejercicio físico disminuyó sobremanera; de hecho, hoy muchos menores sólo caminan de las clases virtuales al sillón o a la cama para ver alguna red social o jugar con la tablet o la play. A lo anterior se suman hábitos alimentarios desordenados que elevan la obesidad infantil y en los cuales los adultos también tienen cierta responsabilidad.

De esta manera, comienza a asomarse la "pandemia tapada" en millones de hogares argentinos. En nuestro país, antes de la pandemia, 1 de cada 3 menores comenzaba la escuela primaria con sobrepeso. Esta situación empeora el rendimiento escolar, trae dificultades motrices, problemas de autoestima y es a futuro causa de enfermedades crónicas no transmisibles, que son la primera causa de muerte en el mundo.

Hay estudios de Conicet que indican que esta situación se está agravando. Conscientes de la importancia de frenar el avance de la obesidad infantil en tiempos de pandemia, nutricionistas y referentes de la problemática compartieron algunos consejos.

Opinión calificada

La licenciada en nutrición Sol Mac Mullen (M.N. 7440 y especializada en obesidad) se refirió al punto "elegir mejor". "Dos nuevos hábitos de consumo para cuidar la salud de los más pequeños son la organización de las compras en el supermercado y practicar "porcionar" y freezar luego de cocinar. Esto va a ayudar no sólo a la economía familiar en tiempos difíciles, sino especialmente a tener un "control" sobre lo que come la familia. En tiempos de confinamiento, y teniendo en cuenta cuán a mano tenemos la heladera, es clave que los adultos seamos responsables a la hora de elegir lo que compramos", agregó la especialista.

Además recomendó: "Es un buen momento para volver a lo natural, elegir alimentos más nobles y reducidos en azúcar, ya que su consumo en exceso suele generar hiperacción en los más chicos, lo que, sumado al sedentarismo generado por estar en casa, puede ser un coctail explosivo para los estados de ánimos de todos en casa".

La comida chatarra en abundancia no es recomendable para los niños.

El segundo consejo que brindan los profesionales de la salud es "cocinar más", para el cual María Noel Arguello (M.P. 3174 y licenciada en nutrición y además creadora de Nutriendo Hábitos) sostuvo: "Cocinar con los niños es una gran actividad, divertida y saludable, para promover e inculcar en la familia. Es una buena oportunidad para que los chicos puedan acompañar a los mayores en las preparaciones, participar de la experiencia cocinando con diferentes alimentos con sus texturas, colores y gustos. Muchos estudios demuestran que los niños disfrutan más de la comida cuando ellos mismos la preparan. Armar desayunos especiales y variados para empezar el día con energía puede ser un gran primer paso para contagiar a los más chicos con la cocina".

Además, la nutricionista afirmó que "es clave no insistir si no tienen hambre y respetar las señales fisiológicas del niño; de igual manera, ofrecer alimentos especiales como base de la alimentación familiar".

Otra advertencia

El tercer consejo es ordenar los tiempos, ya que la comida entre comidas suele ser un desafío enorme. Estudios médicos recomiendan hacer al menos una "colación" entre las principales comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Siempre va a ser mejor que los niños y niñas elijan frutas o verduras (tomate cherry o zanahorias son buenas opciones), aunque cada vez son más las marcas que suman snacks saludables para mejorar la alimentación de los más pequeños.

"Los padres comenzamos a entender hace un tiempo la importancia de las comidas de los más chicos y especialmente de sus colaciones, donde es importante que haya variedad, incluyendo más frutas, buscando un equilibrio con las comidas más importantes del día. Este año se lanza la primera línea para los más chicos y con estas galletitas orgánicas integrales reducidas en azúcar se busca cuidar lo que comen los más chicos, evitando usar ultraprocesados", relató Nito Anello de Zafrán, un emprendedor nacional.

Finalmente, son claves las salidas recreativas, ya que con el regreso a fase 1 en el AMBA y los extremos protocolos instaurados a lo largo y ancho del país, psicólogos y pediatras sostienen que no hay que dejar de hacer las salidas recreativas, tomando todos los cuidados necesarios para cuidarse. Acompañar a los padres a hacer las compras, salir los fines de semana a dar una vuelta a la manzana son actividades necesarias para que los más chicos puedan renovar el aire, y por qué no, los tutores también.

Clave: hacer actividad física

Tener que quedarse en casa no significa que los chicos no puedan ejercitarse. Hoy por hoy la tecnología es una gran aliada para mantenerse activo y entrenarse. De hecho, plataformas como YouTube u otros sitios en Internet cuentan con muchos videos para estar en movimiento y divertirse en familia. “La actividad física en los niños los ayuda a tener un peso saludable”, afirmó con suma contundencia Romina Lucarelli (licenciada en nutrición MN 8525 y especialista en nutrición deportiva e infantil). La profesional de la salud también recomendó a padres o tutores: “Es importante que los pequeños estén bien hidratados, al igual que toda la familia, y hacerlo no sólo mientras hacemos ejercicio, sino durantetodo el día. La recomendación para los más chicos es ingerir unos 8 vasos de agua al día, lo cual esto equivale a unos 1,6 litros. Llevar una buena alimentación es también fundamental, esto significa consumir más frutas, vegetales, preferir cereales integrales y legumbres”.

Hay que recordar que todo tipo de buenas costumbres o hábitos desde muy pequeños harán que el crecimiento de los chicos sea mucho mejor y no sólo físicamente, sino también de forma psíquica y emocional. Y en estas épocas de pandemia, cuando aún se desconoce cuál será su fecha de la finalización, es mejor estar preparados para que los niños no sufran tanto y que la vuelta a la “normalidad” sea lo menos traumática posible.

El ejercicio físico es clave.

A tener en cuenta: enfermedades que derivan de la obesidad infantil

La obesidad infantil es un tema a tener muy en cuenta, debido a que se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad prematuras en la edad adulta, ya que los niños con sobrepeso u obesos tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. El riesgo de la mayoría de las enfermedades no transmisibles resultantes de la obesidad depende en parte de la edad de inicio y de la duración de la obesidad.

El sobrepeso en la época de la infancia y adolescencia tienen consecuencias para la salud tanto a corto como a largo plazo. Las consecuencias más importantes que traen el sobrepeso y la obesidad infantil, que a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta, son las siguientes: las enfermedades cardiovasculares (cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales), la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis, y ciertos tipos de cáncer (endometrio, mama y colon).