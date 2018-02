Durante el verano, los largos días de sol y calor invitan a romper la rutina diaria y pasar más tiempo disfrutando de la familia y los amigos. Los horarios se alteran, la alimentación pasa a un segundo plano y estos cambios pueden pasarle factura al cuerpo. Es común que en la lista de preocupaciones diarias la salud física ocupe el último lugar. Pero, al ignorar síntomas y alertas, lo que en un principio era sólo una molestia puede convertirse en un verdadero problema. ¿Los hábitos saludables son parte de tu vida? ¿El bienestar físico es una de tus prioridades? Despejá tus dudas con el siguiente test.

1. El domingo tienen planeado ir con la familia a pasar el día a Tigre, ¿qué llevás?

a) Protector solar, heladerita con frutas y verduras, un bidón de agua, sombrero y lentes de sol, una sombrilla, crema post solar, y repelente. b) La heladerita con sanguchitos, una lona, el protector solar y el mate. c) Los lentes de sol y una pelota.

2. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al médico?

a) A fin de año hiciste una consulta para saber si te faltaba hacer algún estudio. b) En marzo para el chequeo anual. c) No me acuerdo.

3. ¿Qué tipo de alimentación llevás?

a) Balanceada y nutritiva. Nada de fritos y muchas verduras. b) Comés de todo un poco. Mantenés el equilibrio y te permitís un gusto si así lo deseás. c) Tu dieta se basa en milanesas con papas fritas, el asado de los domingos, hamburguesas para almorzar y helado.

4. ¿Realizás alguna actividad física?

a) Salís a correr tres veces por semana al menos 5 kilómetros e intercalás con clases de spinning, zumba o boxeo, así no te aburrís. b) Vas al gimnasio dos veces por semana, un poco de cinta, algo de musculatura y a casa. c) Si por actividad física consideramos subir las escaleras del subte, entonces sí, todas las semanas.

5. Cuando vas a la playa o una pileta, ¿cada cuánto tiempo aplicás el protector solar?

a) 30 minutos antes de la exposición, y luego cada dos horas y al salir del agua. b) Cuando llegás dedicás unos minutos a la aplicación, y después de almorzar una vez más. c) Sólo usás bronceador.

6. Cuando estás resfriado, ¿qué cuidados aplicás?

a) Reposo 48 horas, un descongestivo durante una semana, té de jengibre todos los días y jugo exprimido de naranja para aportar vitamina C. b) Ibuprofeno cada 8 horas, sopa y polenta, baños de vapor y descanso. c) Muchos paquetes de pañuelitos descartables.

7. ¿Tenés algún vicio?

a) No podés vivir sin la fruta de todos los días. b) Una copa de vino en la cena. c) El cigarrillo y la cerveza los días de calor.

8. ¿Cuántas veces al día te cepillás los dientes?

a) Después de cada comida. b) Dos veces al día, a la mañana y antes de acostarte.. c) Casi todas las mañanas; si no, un chicle de menta y problema solucionado.

Resultados

Mayoría de respuestas a)

Tu cuerpo es tu templo. Llevás una vida saludable a base de ejercicio, una alimentación balanceada y visitas regulares al médico. El equilibrio físico y mental es la clave de tu bienestar y para lograrlo sabés escuchar y respetar lo que tu cuerpo necesita.

Mayoría de respuestas b)

Llevar una vida sana y libre de estrés es una de tus metas, aunque no siempre lo logres. Tu dieta incluye muchas frutas y verduras, pero también una milanesa o un chocolate de vez en cuando. No disfrutás las visitas al médico pero sabés que son necesarias para sentirte bien y mantener tu cuerpo y la mente sana.

Mayoría de respuestas c)

Dicen que la felicidad es la clave para mantener una vida saludable, y vivís acorde con esa filosofía. Comer unas hamburguesas y pasar largas horas acostado en el sillón te hace muy feliz. La última vez que fuiste al médico todavía ibas al colegio, pero no te desespera, porque también dicen que los hospitales están llenos de virus, y vos no te querés agarrar ninguno.