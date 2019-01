Los primeros calores ya han llegado y retumban las típicas preguntas del verano: ¿Prendemos el aire? ¿Dormimos con el aire encendido? ¿No está medio pesado para estar con las ventanas abiertas?... Es así como los acondicionadores se vuelven los principales protagonistas en las casas. ¿Y si después no podemos abonar las siderales boletas que llegan a casa?

Costo-beneficio

A medida que las temperaturas van ascendiendo, el consumo de energía en los hogares irá aumentando de la mano, aunque no en forma excluyente, pero sí determinante, de los aires acondicionados. Esto genera dos situaciones: por un lado, mayores cortes de luz y por otro, es el monto que pagarán en las facturas de luz que recibirán en febrero y, sobre todo, las de marzo.

Según ANDIMA (Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes), el 50% del consumo de energía en los hogares de la Argentina es por la climatización de los ambientes. Es decir que, en promedio, la mitad de lo que cada usuario paga de luz se debe a refrigerar o calentar su casa. Para que las facturas de luz no generen un dolor de cabeza tan grande, Javier Maltz, presidente de Andima, explicó que "la forma más eficiente para consumir menos energía en un hogar es contar con materiales de aislación térmica eficiente -EPS (poliestireno expandido), lana de vidrio, poliuretano- en toda la envolvente de una casa; la envolvente de una casa está formada por todos los elementos de construcción que están en contacto con el exterior, como son los pisos, techos, muros y aberturas. Este tipo de materiales permiten ahorrar hasta un 35% en el consumo de energía y hasta un 70% en las facturas de la energía consumida para climatizar un hogar”.

Más nuevo, menos gasta

En este camino del ahorro energético, y económico para las familias, queda claro que cambiar el aire acondicionado por uno de eficiente energética Clase A ayuda, pero no es suficiente -el 70% de la plaza instalada corresponde a equipos clase de eficiencia B, porque recién en 2015 todos pasaron a ser clase eficiencia A-. El ahorro que se puede obtener está lejos del 35%, sino que es de apenas un 9% con artefactos eficientes.

“Hay instancias activas de ahorro energético que son importantes, como los colectores solares o artefactos del hogar e iluminación eficiente que permiten reducir a la mitad el consumo de energía en un hogar. Sin embargo, si hablamos de climatización, este ahorro sería en vano si no se cuenta con aislamiento térmico eficiente. El aislamiento térmico eficiente en la envolvente de una construcción conforma la “tercer piel” de la persona; permite aislar de la intemperie, que no se pierda el frío que puede generar un aire acondicionado y lograr condiciones de confort, prolongando la temperatura ambiente”, agregó Maltz, que concluyó: “En 2017, en días de extremo calor, los aires acondicionados representaron un cuarto de la demanda eléctrica total del país. Esto no es consumo eficiente y tampoco ahorro”.