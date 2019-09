Despacito y sin hacer mucho espamento, el mes de agosto nos abandonó para darle su lugar a septiembre. Esto quiere decir que ya se cumplieron dos tercios del 2019 y es necesario hacer un balance de los números que hasta el momento han sido los más salidores del año (y también cuáles son los más atrasados) en cada una de las Quinielas que pueden jugarse tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal.



El 32 manda en Ciudad



De acuerdo a las estadísticas que nos dejan los ambos que han aparecido a la cabeza de la Quiniela de la Ciudad, podemos decir que el 32 es el numerito que más veces salió hasta el momento.



El dinero vio la luz en 17 ocasiones, algo realmente inédito para este sorteo. El que lo sigue bien de cerca y que no le pierde pisada es el 04 (la cama) que ostenta 16 “cabezas” en lo que va del año. Mientras que con 15 salidas figuran el 41 (el cuchillo) y 94 (el cementerio) Si damos vuelta la tabla podemos observar que el 35 se consolida como el ambo más atrasado de la Ciudad ya que el pajarito solo cantó victoria una sola vez en este 2019.



Mientras que con tres apariciones asoman el 03 (San Cono) 25 (la gallina) 31 (la luz) 52 (madre e hijo) y 92 (el médico).



Un perro que ladra fuerte



En lo que respecta a la Quiniea Bonaerense podemos observar que en lo más alto de la estadística de más salidores se encuentra un solo número liderándola: el 06. El perro ladró bien fuerte unas 16 veces y llenó los bolsillos de todos aquellos apostadores que este año confiaron en él.



Sin embargo, no deberá relajarse ya que el 27 (el peine) lo escolta con un total de 15 apariciones. En tanto que el 09 (arroyo) 12 (el soldado) 33 (Cristo) 61 (la escopeta) 67 (la mordida) y 83 (mal tiempo) se ubican en el tercer escalafón del podio con 13 aciertos. En contrapartida, la estadística de más atrasados es comandada por el 38 (las piedras) que en estos ocho meses que pasaron solo salió tres veces.



La linterna que alumbra los bolsillos



Si analizamos los números que arroja la estadística de la Quiniela de Santa Fe encontramos que el 85 manda con un total de 15 salidas. La Linterna no deberá dormirse en los laureles ya que con un acierto menos, en el listado de ambos más salidores se ubican el 28 (el cerro) 36 (la manteca) 76 (las llamas) y 82 (la pelea) Por otro lado, en la tabla de más atrasados, podemos observar que el 59 (las plantas) 63 (el casamiento) 68 (los sobrinos) y 92 (el médico) dominan sin problemas ya que cada uno apareció en tres ocasiones a la cabeza.



Un cementerio de billetes



Por último, si tomamos en cuenta los datos que nos dejó hasta el momento la Quiniela de Córdoba (recordemos que en provincia se juega a diario) podemos dilucidar que el 94 es el ambo más salidor de 2019. El cementerio cantó victoria un total de 13 veces y manda en lo más alto de esta estadística. Detrás, con 12 salidas se ubican el 04 (la cama), 22 (el loco) 41 (el cuchillo) 46 (los tomates) 54 (la vaca) 57 (el jorobado) 72 (la sorpresa) 79 (el ladrón) 83 (mal tiempo y 86 (el humo) Mientras que en la tabla de más atrasados en lo más alto de la estadística asoma el 71 (excremento) con una sola aparición en lo que va del año.