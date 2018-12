Por Daniel Beylis

paranormales@cronica.com.ar

Una investigación presentada recientemente en un encuentro científico tomó gran repercusión a nivel mundial. Absolutamente todos los medios de comunicación y los sitios de Internet que realizaban la cobertura del llamado AGU 2018 Fall Meeting, en Washington D.C. (Estados Unidos) se interiorizaron en el tema, que no para de generar controversia.



Según remarca un grupo de científicos de Indonesia, que mantuvo un estudio minucioso durante gran cantidad de años, Gunung Padang no es sólo la colina que creemos que es, sino que es una pirámide conformada por una serie en capas de estructuras antiguas con bases que datan de hasta 20.000 años lo que, de confirmarse, la ubicaría como la más vieja de la historia.



Los autores intelectuales dieron una breve explicación inicial mediante un escrito: "Nuestros estudios demuestran que la estructura no cubre sólo la parte superior, sino que también se envuelve alrededor de las laderas que cubren un área de aproximadamente 15 hectáreas. Las estructuras no solamente son superficiales sino que están enraizadas en mayor profundidad", anunciaba el informe.

Cómo la estudiaron

Para determinar esta apreciación utilizaron una combinación de métodos de topografía, como el ground penetration radar (GPR) (radar de penetración en el suelo), la tomografía sísmica y las excavaciones arqueológicas.

La capa más alta, de aspecto megalítico, y que estaría formada por columnas de roca, paredes, caminos y espacios, se encuentra sobre una segunda capa, unos tres metros por debajo de la superficie.



Según los científicos, esta segunda fue confundida con una formación de roca natural, pero en realidad se trata de rocas columnares organizadas en una estructura de matriz.



Bajo esta estructura secundaria, una tercera capa de rocas dispuestas, que contienen grandes cavidades o cámaras subterráneas, se extiende hasta 15 metros de profundidad, y se asientan sobre la capa más baja (cuarta), hecha de roca basáltica, de alguna manera modificada o tallada por manos humanas.



Variables increíbles

La primera datación por radiocarbono detectó que la primera capa podría tener aproximadamente 3.500 años de antigüedad, la segunda capa 8.000 años de antigüedad y la tercera capa entre 9.500 a 28.000 años de antigüedad.



Ante la incertidumbre en relación al motivo para el que fueron construidas, los científicos dirigidos por el geofísico Danny Hilman Natawidjaja del Indonesian Institute of Sciences, sugieren que la antigua pirámide podría haber tenido una base religiosa. Sin ir más lejos, el propio Hilman Natawidjaja fue contundente al remarcar que "es un templo único".



Aunque esto por ahora es sólo especulación, hay otros indicios de que la sugerencia del científico sería correcta. De todos modos, vale remarcar que aún existen escépticos que no están convencidos acerca de esta teoría.

Es que la investigación fue objeto de mucha controversia en Indonesia y en otros países del mundo, con un gran número de arqueólogos que critican los métodos y hallazgos del equipo.



Salió a la luz



La estructura en forma de pirámide permaneció oculta durante mucho tiempo porque fue tapada y, por lo

tanto, parece una colina con un megalito expuesto en la parte superior.



En medio de tantas versiones disímiles, es necesario remarcar que sólo el tiempo otorgará una respuesta a la incógnita del origen de esta estructura.



Es que algunos hallazgos que anteriormente eran catalogados como sensacionalistas, pseudociencia y hasta ridiculizados por la comunidad científica, en la actualidad forman parte de investigaciones y estudios

científicos. Quizá por eso, Gunung Padang es un enigma que, de lograr develarse, podría cambiar el sentido

de muchos relatos de la historia, al menos como en la actualidad los

conocemos. El tiempo dirá.



El dato - Discusión



Los diferentes análisis realizados a Gunung Padang han ido modificando continuamente la edad estimada de la pirámide que, por mucho tiempo, aparecía cubierta por vegetación, que impedía confirmar que era ese tipo de monumentos.

Aún invadida por plantas selváticas, Gunung Padang también tiene un montón de formaciones rocosas en sus diferentes capas, que la hacen única.

Muy visitadas

Además de ser un lugar turístico, los

indonesios suelen pasar muchas horas en

las laderas de la pirámide.

Vista a lo lejos

Desde una distancia considerable se puede

observar que no es una simple montaña, y

que sí tiene la forma de una pirámide..

Rocas por doquier

Los diferentes visitantes suelen ubicarse en

las formaciones rocosas que se diseminan

por varias de las laderas.

Una teoría controvertida

La idea de que Gunung Padang pudo haber sido una elaboración humana no es nueva, y parte de los estudios del yacimiento megalítico de su cima.



La profundidad de algunas estructuras, su disposición, la diferencia en antigüedad entre distintos megalitos y, especialmente, investigaciones con sistemas de geo-radar, geo-eléctricos y geo-magnéticos, que revelaban la existencia de diferentes cámaras debajo de la superficie, constituyen pruebas muy contundentes que sustentan esta hipótesis.



Los datos que manejan las diferentes investigaciones son confusos. No existe consenso alguno sobre la antigüedad de la hipotética pirámide.



En febrero de 2012, sin ir más lejos, una investigación patrocinada por el gobierno de Indonesia (únicamente con muestras tomadas de la estructura megalítica de la cima) considerada una de las más rigurosas realizadas en el yacimiento estableció que Gunung Padang fue construido y poblado por primera vez hace 4.800 años aproximadamente.



No obstante, la pseudoarqueología no quiso quedarse fuera de la especulación, y otros estudios, como el publicado en 2013 por investigadores locales , quisieron situar la antigüedad del lugar hace 14.000 años; es decir, antes del final de la última Edad de Hielo.



Ahora, algunos lo sitúan mucho más allá, al explicitar que podría tener una antigüedad de 20.000 años.

Lejos del tsunami

Indonesia fue duramente castigada días atrás por un tsunami, debido a una erupción volcánica. Y si bien todo queda relativamente cerca, ese desastre que costó más de 250 vidas se produjo en la isla Celebes. En cambio Gunung Padang está más cerca de la capital Jakarta, la principal isla.