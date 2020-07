Por Bibiana Bryson

Dos pilotos a bordo de un avión Cessna 150 matrícula LV- CMF en vuelo de instrucción nocturna sobre el aeropuerto "Pte. Perón" de Neuquén vivieron un inesperado suceso, el pasado 30 de junio. La aeronave era tripulada por el piloto Sergio Fernandez (Instructor de vuelo) y Federico Franke (copiloto y jefe de la citada aeroestación) que en ese momento participaba como alumno para sumar horas y obtener su licencia.

Poco después de las 19, reportaron el encuentro con una potente y extraña luz. Fernandez es el único testigo que hasta el cierre de esta nota ha efectuado declaraciones públicas en varios medios locales. En su testimonio aportado a Crónica, declaró que esa noche, mientras sobrevolaban el barrio "Las Perlas", al sur de General Roca (Río Negro), una zona muy desértica según sus dichos, divisaron una enorme luz por sobre ellos, a unos 8000/10.000 pies por el espacio de 45 minutos (aunque, en algún momento dijo que se prolongó durante una hora), mientras volaban a una altura de 5000 pies.Añadió que la volvió a ver ya en tierra firme, desde la pista, y destacó la ausencia de registro en el radar secundario del aeropuerto. La luz permanecía estática mientras duró el vuelo.

El piloto Sergio Fernández, junto al avión Cessna 150, protagonista del incidente.

Según Fernandez, no pudo identificar visiblemente con su compañero la enigmática presencia lumínica, aunque descartó toda posibilidad de que fuera un satélite geoestacionario, un dron, una estrella ni nada de su conocimiento. Así, cuando la pequeña aeronave cobró cierta altitud y vieron el objeto por primera vez, pensó en el posible arribo de un avión con fallas en la comunicación, lo que descartó la torre de control, y el mismo piloto, ya que la luz continuaba en el mismo lugar. Otros detalles significativos fueron la forma esférica y la intensidad de la luz.

A la derecha, una supuesta imagen del Cessna y Júpiter al frente.

Además, acotó que dicha luz era ("blanca y el doble de luminosidad que un avión comercial"), y (con) ciertos cambios de coloración: una vez describió que poseía destellos rojizos, en otra describió a un portal como algo anaranjada y otras dos veces dijo que era amarillenta, "que por momentos variaban al naranja". La forma del planeta más grande del sistema solar. Júpiter, es esferoide. Su tono es más anaranjado que el resto de las estrellas y, al situarse cerca del horizonte, la distorsión atmosférica explicaría las transformaciones en su coloración. Y, además, los planetas no son detectados por el radar. Todo apunta a que no habría tal avistaje de un OVNI y sí una confusión con dicho planeta.

Herramienta clave

El Stellarium es un programa que permite simular un planetario en computadoras, es software libre y está disponible para los principales sistemas operativos. Permite también calcular la posición del Sol, la Luna, planetas, constelaciones y estrellas, además simula el cielo dependiendo de la localización y tiempo del observador. Es una herramienta que permite simular todo tipo de fenómenos astronómicos (lluvias de meteoros y eclipses lunares y solares). Utilizado en la posición del avión, debieron divisar Júpiter...

La controversia

Evaluadas todas las variables, y aplicando los protocolos internacionales que marca MUFON (California, Estados Unidos), que quien estas líneas escribe representa, se sacan las siguientes conclusiones:

Un objeto solitario, llamativamente luminoso y lejano, que permaneció estático por el espacio de 45minutos.

El controlador aéreo no detecta el supuesto objeto luminoso en el radar.

No se aportaron documentos fotográficos ni fílmicos de un acontecimiento singular para los tripulantes del Cessna 150.

Hay Innumerables contradicciones del único testigo que aportó testimonio, en diferentes declaraciones públicas de medios locales. Sorpende el llamativo silencio de parte del copiloto Federico Franke y no se ubica el controlador aéreo de aquella noche.

Notable contradicción entre el relato del piloto sobre que el cielo estaba totalmente nublado y el parte meteorológico, que determina que esa noche el cielo estaba parcialmente nublado.

La luz no efectuó movimiento ni desplazamiento alguno, manteniéndose "estática" según lo declarado por el piloto.

Fernandez cita haber divisado una sola luz, lo que significa que en la visual como testigo, si hubiera visto un OVNI, tendría que haber reportado "dos luces" y no una que claramente era Júpiter. Lo demuestra el análisis del programa Stellarium, ya que el planeta estaba presente. por lo que dicho informe determina el caso como dudoso e inconsistente, por la falta de pruebas que apoyen el único testimonio del piloto.

Conclusiones

Dada las escasas pruebas aportadas y la renuencia de testigos, como del copiloto Franke, ante reiterados llamados y mensajes solicitándole su testimonio y su sorprendente silencio de radio, y el no apoyar lo dicho por Fernández. Se intentó también toda comunicación con los controladores aéreos, a prestar sus testimonios y no fue posible. Sumado a esto, la ubicación y posición del planeta Júpiter al momento del avistamiento, sería visible al principio solo desde el avión y desde la torre lo verían unos minutos después de las 19 (Azimut aproximado 120 grados). Hacía las 20 sería visible tanto desde el avión como desde tierra unos 7 grados sobre el horizonte ( Azimut aproximado 112 grados). Asimismo, el parte meteorológico emitido por el SMN para el aeropuerto neuquino en el horario de las 19-20 horas, califica la nubosidad entre tres y cuatro octavos shaterred, que significa que el cielo estaba parcialmente despejado con acumulaciones parciales de nubosidad en diferentes sectores, y no nublado.

Así, se concluye que no hay elementos como para considerarse un caso OVNI de relevancia, y se deja abierta la posibilidad de que a futuro aparezcan nuevos testigos que puedan respaldar o no los testimonios. Así como otros ufólogos, se concluye que en primera instancia se trató de Júpiter, corroborado al cotejar la posición del mismo y por el posicionamiento de la App Stellarium y la trayectoria de la avioneta.

(*) Ufóloga y conferencista. Corresponsal de MUFON, California, EEUU (Mutual UFO Network) y RADIO (Red Argentina de Investigación Ovni). Agradecimiento: Investigador Fernando Lefevre (Red RADIO)