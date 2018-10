Con diploma de honor

Karen Carabajal además es psicóloga recibida con diploma de honor.

Por@marceperaltamesá invicta en 16 peleas y se ubica quinta en el escalafón del Consejo Mundial (CMB). Como muchas otras chicas, en algún momento eligió una carrera deportiva y se dedicó a un deporte rudo como el boxeo, de mucho sacrificio. Pero esa dura actividad física no le impidió abrazar su costado académico ya que mientras se entrenaba, se exigió hasta recibirse de psicóloga, y con diploma de honor. Esta joven que el próximo 19 de octubre volverá a pelear para no perder ritmo, sueña con ser campeona mundial, aunque debajo del ring tiene otras metas: trabajar y perfeccionarse como psicóloga. Para que cuando se decida a "colgar los guantes" ya tenga construido otro camino en su crecimiento personal.Recibida con altas calificaciones de psicóloga, Karen cuenta su actualidad fuera del ring. “Ahora empecé un posgrado de drogadependencia en el ex Cenareso porque es lo que a mí me interesa. Cuando me recibí dije: ahora quiero trabajar con gente con problemas de adicciones. Como sé que ahora capaz no me da el tiempo para trabajar de lleno con eso, ya que te demanda mucho, decidí que voy a estudiar esto. Y le voy a dedicar todo el tiempo al boxeo, pero no puedo para atender a más pacientes, me voy formando”. De todas maneras, y mientras ascendia como boxeadora, comenzó a atender pacientes.“Sí, de a poco, ahora me dedico al boxeo, pero después cuando termine lo del deporte salto a la psicología. Y también para eso hay que preparar un camino previo. Por eso estoy con algunos pacientes y hago las prácticas de observación en centros de rehabilitación, en hospitales de adicciones y compañías terapéuticas para ver cómo se trabaja y también opinar y dar nuestro punto de vista de lo que consideramos que haríamos mejor. En un futuro me gustaría estudiar Clínica psicoanalítica y perfeccionarme en eso. Y después trabajar en cárceles y con casos más ligados a la criminalidad. Hay poca gente que quiere dedicarse a eso, pero cuando ves una mínima respuesta, por la evolución del paciente, te satisface".“Los deportes y sobre todo el boxeo, son una buena herramienta para complementar en un planteamiento posible de adicciones. Las personas adictas suelen andar decaídas y el deporte incentiva y te genera muchas sensaciones que capaz te da la droga, y cuando la querés dejar no los tenés, entonces el boxeo también te las da”, explica Carabajal. Que agrega: “Lo que produce el deporte es generar adrenalina, y las personas drogadictas eso lo van perdiendo y lo encuentran en la droga. Por eso tienen que volver a descubrirlo”.Con dos cinturones de campeona en su haber, Karen habla de su otra pasión. “Una vez que terminé los estudios, quería ganar un cinturón. Cuando tenés diez peleas tenés la posibilidad de pelear por algún título de los vacantes y encontramos que justo estaba así el Titulo Latino del Consejo (CMB). Entonces con el profeor Fernando Albelo y su hermano que nos ayudó con la parte económica se armó un festival en la Federación de Box, pudimos competir por el cinturón de local. Todo eso para organizarlo cuesta mucho dinero, pero gracias al profe que puso de su bolsillo y a toda la gente del Almagro Boxing Club (donde da clases y se entrena) se pudo hacer. Fue contra, una cordobesa, zurda, que también venía invicta y se puso bueno. Era como el sueño. Una siempre sueña con ser campeona del mundo, pero ya cuando tenés la chance de un campeonato o un título, está bien porque es como el principio, y poder conseguirlo estuvo muy bueno. En pelea me sentí muy bien, y me gustó estar ante la gente del club, fue muy linda pelea. Y una re emoción. Con el equipo sabíamos que era una rival difícil, dura y complicada, por eso la elegimos y la verdad que se pudo resolver bien”.“Después, de la misma forma fuimos por el título argentino superpluma FAB. Pero por una u otra cosa nadie quería pelear. Y como Cintia Castillo quiso la revancha volvimos a pelear por ese nuevo cinturón. Ahí ella vino con otra actitud. Mucho más confiada porque ya me conocía y había perdido una, por lo que quería ganar esta. La pelea fue diferente. Más complicada todavía y por suerte pude volver a vencer”, cuenta entusiasmada Karen, que ahora sueña con ser mundialista.“Ahora estoy quinta en el CMB, por lo que podría pelear por un título mundial en cualquier momento”, explica. Por eso, sin descuidar sus estudios, la prioridad de Carabajal es el entrenamiento. Gracias al trabajo que realizó con, le ayudó mucho en resistencia y aire, y pudo pelear a 10 rounds, obviamente mentalizada para eso.“Sabés que es una realidad y le metés más ganas. Sobre todo por el cansancio que te produce el nervio de la pelea y estar a días. Entonces aunque estás recontra entrenada el día en pelea el aire es otro. Los nervios te consumen, pero la verdad es que llegamos bien”.Ahora, Karen aguarda su próxima pelea, en la que no habrá título en juego, mientras espera poder exponer el cetro argentino e ir por la faja sudamericana que posee, en un solo choque. Eso aceleraría una chance mundial. “Igual prefiero ir de a poco, ya llegará el tiempo de intentar el máximo logro, como en psicología..”. Palabra de una verdadera campeona y ejemplo de vida.

MEDITACIÓN

Mente, cuerpo y alma



Según cuenta Karen, “los domingos hacemos meditaciones, la encargada es Jesica Rovelli, la psicóloga del club y me dejó a mí al frente de las clases. Lo que está bueno es que es una herramienta bastante buena para deportistas. En realidad esta meditación está basada en un concepto de autosanación, el cual plantea que nosotros tenemos una energía que nos rodea. Generalmente, con los pensamientos, con la gente que nos habla y esa energía o cuerpo energético se va ensuciando. Todo eso hace que empecemos a sentirnos mal, con dolores o estamos de mal humor. Esta meditación te limpia toda esa energía negativa del cuerpo sobre todo activando dos centros importantes que son el del corazón que tiene que ver con el amor humano, las emociones superiores con la gente que conocemos y el chacra de la corona que tiene que ver con el amor universal por lo divino o lo que no conocemos”.



En tanto, aseguró: “La meditación lo que hace es buscar activar el chacra de la corona para que desciendan toda la energía divina, y esa energía es la que te limpia. Pero para activarlo necesitas primero poder amar a la gente que tenes alrededor. Estas prácticas te energizan las células cerebrales lo que te permite pensar con más rapidez, desarrollar más la intuición que es bueno para el deporte y te ayuda a tomar decisiones de manera más rápida. Y en el corazón se fortalece todo el sistema inmune, lo que hace que nos enfermemos menos, que nos lesionemos menos o nos curemos más rápido. Y más allá de todo esto, te permite relajarte. La idea es que puedas tener consciencia de lo que pasa a tu alrededor”.



