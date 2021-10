En ocasiones nos podemos encontrar en una situación realmente angustiosa porque no localizamos a alguien o no encontramos nuestro celular. Lamentablemente siempre nos imaginamos la peor situación. Por ejemplo, si se trata de que nos es imposible localizar a nuestra pareja, a nuestros niños, a un familiar o un amigo, tendemos a imaginarnos que algo malo le ha ocurrido o incluso que está haciendo algo que nos quiere ocultar. En el caso de que se trate de nuestro propio celular, cuando no lo encontramos lo más normal es que acabemos creyendo que nos lo han robado.

Son situaciones que podrían quedar resueltas con mucha facilidad. Solo se trata de localizar a alguien o algo. Por suerte, no es asunto de filmes o series de ficción, hoy en día es posible hacerlo de la manera más sencilla que puedas imaginar. En la actualidad es posible poder localizar un celular sin hacer nada complicado, solo con el número de teléfono de la tarjeta SIM que contiene, sin más instrumentos que nuestro propio celular o una computadora, sin necesidad de descargar nada. A continuación, te explicamos cómo puedes hacerlo, para que puedas tener tranquilidad si te ves en una de las situaciones difíciles que hemos descrito arriba.

Para ello, hemos contado con el asesoramiento de RastrearCelu, un equipo de expertos que han logrado desarrollar la opción más sencilla y rápida para rastrear cualquier celular tan solo por su número.

Las garantías durante el proceso de rastreo

Lo primero que debes saber, lo más importante, es que si se trata de Rastrear Celular por numero, puedes hacerlo para cualquier celular del mundo, sin importar donde esté. Esto es así porque el proceso se realiza mediante la conexión con nodos situados en diferentes países. Esta conexión con nodos de distintos países tiene otra gran ventaja. Y es que gracias a ello el rastreo es 100% anónimo. Es decir, no queda ningún tipo de rastro sobre quien está realizando el rastreo.

Esta es solo una de las principales ventajas de este proceso. Como ya hemos dicho, algo muy positivo también es que no necesitarás descargar nada y que podrás hacerlo directamente desde la web. Comprobarás que el proceso no puede ser más sencillo ni rápido, porque el sistema ha sido desarrollado pensando en que el usuario no tenga ningún obstáculo ni ningún inconveniente mientras que realiza el rastreo del celular en cuestión

En relación con ello, para asegurar la calidad del servicio y que sigue funcionando en perfectas condiciones en todo momento, la plataforma tiene un equipo de expertos que verifican todos los días que la página web funciona a la perfección, lo cual supone una encomiable labor de soporte. Esto es lo que les permite también asegurar que siempre están ofreciendo las opciones más actualizadas. Es un servicio auténticamente profesional e íntegro.

La última gran ventaja que queremos destacar de este método de rastreo de celular por número es que con él estarás siendo respaldado por una plataforma con una gran experiencia en la geolocalización de celulares.

Cómo rastrear un celular propio

Cuando nos encontramos en la angustiosa situación de haber perdido nuestro propio celular (ya sea por extravío o por robo), las opciones para localizarlo son bastantes. Si tienes un iPhone, tendrás acceso a la solución más fácil, ya que Apple ofrece la función de “Find My iPhone”. Mediante tu cuenta iCloud, podrás localizar tu iPhone a través de tu computadora en cuestión de minutos.

Si tienes un teléfono Android, también tienes varias opciones que también te llevarán al éxito. Por un lado, hay algunas marcas, como Samsung, que ofrece la opción de utilizar tu cuenta de Google para geolocalizar tu celular del mismo modo que si se tratara de un iPhone. Por otro lado, está la opción de usar una aplicación. La mejor si se trata de un extravío es Prey. Esta aplicación se vincula a tu computadora y te permite localizar tu celular siempre que lo necesites. Además, es gratuita. Si se trata de un robo, entonces lo mejor es que cuentes con otras apps como Lookout o Avast. Te ofrecerán varias opciones para prevenir el robo de tu celular.

Cómo rastrear un celular de otra persona

Cuando se trata de tener geolocalizado un celular ajeno al propio, la mejor opción es contar con una aplicación. Hay varias opciones, de modo que puedes escoger la que mejor se ajuste a tus necesidades. iMessage es la que ha desarrollado Apple para sus dispositivos, y lamentablemente no es compatible con dispositivos Android. Te permitirá compartir tu ubicación en tiempo real cuando lo desees. La solución compatible tanto con Apple como con Android es Hangouts. Quizá las conozcas como app de mensajería, pero también ofrece servicios de localización. Por otro lado, Find My Friends es la aplicación diseñada para que varias personas compartan su ubicación al mismo tiempo.