Mientras se cumple el aislamiento social en varios países del mundo, en Estados Uunidos crearon una aplicación en medio de la pandemia de coronavirus que tiene como objetivo ayudar a las personas a crear conexiones y lazos cibernéticos.

"Quarantine Together" (Curentena Juntos), un nuevo sitio web de citas y una aplicación desarrollada por Daniel Ahmadizadeh y Christopher Smeder, pregunta a los usuarios a las 6 p.m. cada día si se lavaron las manos y si responden afirmativamente, se conectan a otro usuario para chatear por mensaje de texto.

.

Se ofrece a los usuarios la opción de cambiar al chat de video después de hablar durante 15 minutos. "La gente necesita quedarse en casa y se sentirá sola cuando se quede en casa", dijo Ahmadizadeh a CNN.

"Queríamos construir algo que no sólo fuera bueno para los demás, sino también para nuestros propósitos egoístas para que no nos aburramos", dijo Ahmadizadeh.

Dijo que el servicio "es específico de cómo viven las personas en este momento".

Ahmadizadeh dijo que los usuarios inicialmente no saben nada el uno del otro, excepto por sus nombres. "No hay rechazos", dijo. "Se trata menos de tu foto o tu biografía, se trata más de poder hablar con otra persona".

Lavarse las manos y salir

El recordatorio de lavarse las manos es un gran gancho para Quarantine Together y a una usuaria le gusta incluso si existe la posibilidad de que las personas no tomen el recordatorio en serio.

“Me recuerda revisarme y a mi entorno. No sé si necesariamente importa (que la otra persona lo está haciendo) porque no creo que me encontraría con el extraño durante este tiempo”, dijo. “A veces, algunas personas no manejan bien los momentos difíciles. Pero algunas personas lo hacen, así que sabes que estarán contigo en las buenas y en las malas”.