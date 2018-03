A pesar de que suene algo apocalíptico, es correcto afirmar que la revolución digital amenaza la continuidad de ciertas profesiones y oficios, ámbitos en los que los robots y las complejas maquinarias están tomando poder. Cursos.com, entidad digital española que facilita empleos a los usuarios, generó un ranking en el que detalló algunos empleos que corren riesgo por la adopción de maquinarias en los trabajos.



“Estamos convencidos de que en 2050 ya no tendrán cabida en el mercado laboral trabajos manuales susceptibles de ser sustituidos por una máquina o un ordenador pero, además, se van a extinguir las posiciones que no den un suficiente valor agregado”, aseguró Gonzalo Ruiz, consejero delegado de la marca.



En un primer lugar, posicionaron a las agencias de viajes como una industria que sufre la competencia por parte de las nuevas empresas tecnológicas que abarcan la mayor parte del negocio de reservas de pasajes y hospedaje. De esta forma, las oficinas poco a poco irán cerrando y los usuarios podrán adquirir lo que quieren mediante los dispositivos móviles.



Otro trabajo que corre riesgo es el de los cajeros de bancos. Las entidades bancarias se van volcando cada vez más rápido a Internet, por lo que los trámites ya se realizan por esta vía desde hace unos años.



El estudio presentado por Cursos.com determinó que en poco tiempo todo será automático en los bancos y se gestionará absolutamente todo mediante la Red. Por otra parte, el labor de teleoperador también está por extinguirse. Hoy es común llamar al servicio al cliente de cualquier empresa y que responda una máquina. Esto se debe a que las grandes compañías cada vez utilizan más las herramientas tecnológicas para reemplazar los servicios humanos.



Con la mejora del reconocimiento de voz y con los avances en inteligencia artificial, este gremio está destinado a su extinción en menos de treinta años. Siguiendo con la línea de trabajos que hoy son ocupados por seres humanos y que serán reemplazados por robots o algún servicio digital, los cajeros de supermercado también cumplen con esta característica.



Las grandes cadenas internacionales ya están implantando una serie de modificaciones en sus sistemas para que cada vez sean más automáticos. La semana pasada se supo que tanto Google como Uber habían lanzado sus camiones autónomos a recorrer las rutas estadounidenses.



El ranking apuesta aún más y propuso que para 2050 habrá trenes, camiones y taxis que se pilotearán de manera automática, sin la necesidad de que una persona detrás del volante y de los pedales. Estos son algunos de los trabajos que corren riesgo, pero hay muchos otros a los que les espera un futuro más que alentador, por lo que la próxima semana Crónica presentará los empleos que, a pesar de los avances tecnológicos, prometen ser protagonistas en los años venideros.



Novedades

1- Twitter suspende cuentas conocidas por plagio

Twitter suspendió varias cuentas conocidas que se dedicaban a plagiar el contenido de otros usuarios, en su mayoría memes y bromas. La decisión llegó unas semanas después de que la plataforma quitara la posibilidad de retuitear mensajes en varias cuentas desde el servicio Tweetdeck, el cual estaba pensado para administrar diferentes usuarios desde un mismo sitio. Esta medida es una de las realizadas por la red social para mejorar la experiencia del usuario y así ganar popularidad. Asimismo, también renovó sus normas para limitar la difusión de contenido violento y la generación de perfiles falsos.



2- Más de 170.000 dólares por la primera solicitud de trabajo de Jobs

Un emprendedor inglés pagó la suma de 174.757 dólares por la primera solicitud de trabajo de Steve Jobs, la cual cuenta con errores ortográficos e insólitas respuestas. El formulario, que data de 1973, fue firmado por el creador de Apple cuando tenía 18 años. Entre las llamativas respuestas, en la sección para anotar su teléfono redactó “ninguno”, mientras que el apartado de posición deseada lo dejó en blanco, por lo que se desconoce para qué puesto o compañía estaba destinada esta solicitud de empleo. Por otra parte, en el documento aseguró que tenía licencia de conducir pero respondió de una manera ocurrente la consulta sobre si contaba con alguna forma de transporte: “Es posible, pero no es probable”.



3- Google lanza herramienta relacionada con los vuelos

Google lanzó en Argentina su herramienta para encontrar vuelos, comparar precios y reservar pasajes, la cual está accesible desde el buscador tanto en la versión móvil como web. Denominada “Google Vuelos”, esta propuesta fue desarrollada para entregar respuestas rápidas con un listado simple de sugerencias relevantes de vuelos. La idea de la iniciativa, a la que se puede ingresar al escribir “Google Flights” en el buscador, es ayudar a viajeros a saber cuándo y dónde viajar, con un mapa interactivo y diferentes tipos de filtros.



4- Polémica por el uso que YouTube hará de Wikipedia

El cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, se sorprendió al enterarse de que YouTube empezará a usar el contenido de la enciclopedia online para que los usuarios puedan comprobar la información que se da en los videos, por lo que consideró que la red social “definitivamente debería apoyar el proyecto”. “Las compañías que se benefician en diversas formas de Wikipedia deberían apoyarla. Pero si no quieren, no tienen que hacerlo y está bien”, dijo Wales durante un evento relacionado con la innovación y la tecnología móvil que se realizó el fin de semana pasado en Montevideo, Uruguay. Hace apenas pocos días, la CEO de YouTube, Susan Wojcicki, anunció que los contenidos considerados “conspirativos” incluirán links a Wikipedia para combatir así la difusión de noticias falsas y la desinformación.



El dato

WhatsApp lanzó una nueva versión y presentó algunas modifi caciones que, dentro de poco tiempo, todos podrán disfrutar. Por una parte, añadió la posibilidad de insertar una descripción en los grupos, como también la facilidad de buscar a participantes. Otra novedad que trae esta actualización es la de pasar de llamada de voz a llamada por video a mitad de conversación, con sólo presionar un botón en la pantalla.