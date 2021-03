Hace unos días, la compañía de streaming Netflix fue protagonista tras saberse que trabaja en una plan para que las personas no compartan el servicio y las contraseñas con sus allegados, amigos y familiares, en casos específicos.

Según una declaración del portador de la empresa a la revista People, Netflix enviará a los usuarios que compartan la contraseña un mensaje de advertencia: “Si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia cuenta para seguir mirando”.

"Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix, estén autorizadas para hacerlo”, dijo un portavoz de la empresa a la revista People.

¿Cuándo se puede compartir la cuenta y contraseña de Netflix?

En los términos y condiciones de servicio de Netflix, la empresa aclara en el apartado 4.2 que "el servicio y todo el contenido visto" están destinados "solo para uso personal, no comercial, y no debe compartirse con personas que no sean miembros de su hogar".

Por lo tanto, se entiende que solamente es posible compartir la cuenta y la contraseña de Netflix con amigos, familiares y allegados que vivan en la misma propiedad que nosotros, pero no así con personas que no vivan en la misma casa.

Mensaje de Netflix cuando una persona comparte la cuenta con otras personas fuera del hogar.

"Durante la membresía de Netflix, le otorgamos un derecho limitado, no exclusivo e intransferible para acceder al servicio de Netflix con el propósito de ver contenido de Netflix a través de nuestro servicio de streaming. Más allá de esto, no se le transferirá ningún otro derecho, título o interés. Usted acepta que no usará el servicio para presentaciones públicas", agrega el texto legal que adjunta la empresa de streaming.

Demás está decir que Netflix prohibe rotundamente la rerpoducción de sus contenidos de manera pública, tal como cualquier ley de copyright lo prohibiría y penalizaría.

Por otro lado, quien tiene el control del uso de la cuenta es el suscriptor que haya creado la cuenta de Netflix y cuyo Método de pago sea cargado, es decir, el "titular de la cuenta", quien es el responsable también de los dispositivos compatibles con Netflix utilizados para acceder al servicio, así como "de la actividad que se realice en dicha cuenta".

.

"Para mantener el control sobre la cuenta y evitar que cualquiera acceda a ella (que incluiría información sobre el historial de visionado de la cuenta), el Titular de la cuenta deberá mantener el control de todos los dispositivos compatibles con Netflix que se usen para acceder al servicio y no revelar a nadie ni la contraseña ni los detalles del Método de pago asociados a dicha cuenta", detalla el texto.

Por lo tanto, Netflix asevera que el titular de la cuenta es el "responsable de actualizar y mantener la veracidad de la información" y afirma que puede cancelar la cuenta o bloquearla para proteger al usuario, a Netflix o a sus asociados "de usurpación de identidad o de otra actividad fraudulenta".

Las aclaraciones realizadas por los ejecutivos de Netflix sobre compartir cuentas y contraseñas

Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix, detalló: "cuando los niños crecen, les gusta tener el control de su vida, y cuando tienen sus propios ingresos hemos visto cómo se suscriben de forma independiente. No ha sido realmente un problema".

"Nos gusta pensar que un marido y su mujer pueden compartir una cuenta y eso es perfectamente apropiado y aceptable".

Reed Hastings, CEO de Netflix.

Ssin embargo, Hastings expresó que está prohibido compartir la cuenta cuando alguien dice "'ey, conseguí la contraseña del primo de mi novio'. "Eso no es algo que consideremos apropiado", explicó.

.

Por su parte, Neil Hunt, Chief Product Manager de Netflix aclaró: "cuando los niños se van de casa para estudiar en la universidad, ¿van a usar esa cuenta? Bueno, eso probablemente sea aceptable, pero cuando se van a formar su propio hogar quieren el control de su cuenta así que al final eso se traduce en una nueva fuente de ingresos para nosotros".

"Damos por hecho que Netflix es una compra que se hace a nivel doméstico, y que compartir con miembros del hogar es algo razonable", expresó Hunt, quien explicó también que "los términos de uso dicen que se puede compartir dentro del hogar" y que eso es lo que esperan que los usuarios hagan.