Google realizó The Anywhere School, un evento libre y gratuito en el que reunió a líderes educativos, expertos en IT y docentes de todo el mundo para presentar novedades de producto y debatir sobre el papel de la tecnología en el futuro del aprendizaje, luego de un año lleno de desafíos para la educación.

Las nuevas funcionalidades de Google Classroom, Google Workspace for Education, Google Meet y Chrome OS estarán disponibles en los próximos meses y se focalizarán en cumplir con cuatro principios: trabajo colaborativo, fácil acceso, productos atractivos e inclusivos y seguridad. A continuación, compartimos los principales anuncios y actualizaciones que llegarán a las herramientas y productos:

Google Classroom. Incorporará complementos para brindar a los y las docentes una forma sencilla de integrar el contenido y actividades de las mejores herramientas de tecnología educativa -como Kahoot!- directamente dentro de Classroom.



También, contará con un nuevo panel de actividad en el que podrán programar tareas en varias clases y realizar un seguimiento de la participación de los estudiantes, viendo quién entregó una tarea o vió un curso para conocer su participación o compromiso con la clase.

Asimismo, en los próximos meses se podrá utilizar la aplicación de Classroom para Android con el modo sin conexión que permitirá a los estudiantes comenzar su trabajo, revisar sus asignaciones y archivos adjuntos, así como escribir asignaciones en Google Docs sin necesidad de tener una conexión a internet.

Google Workspace for Education. Smart canvas es una nueva experiencia de colaboración que mejora las aplicaciones, como Documentos, Hojas de cálculos y Presentaciones, para hacerlas más interactivas. Con características como chips inteligentes, se podrá obtener información útil de otros productos de Google Workspace para aplicar mientras se trabaja en un documento. De esta forma, se podrá, por ejemplo, insertar un documento de Drive en el que se está trabajando o etiquetar a personas e iniciar una conversación por chat, enviar un mail o agendar una reunión.

También se está reforzando la seguridad de todas las versiones de Google Workspace for Education con mejoras de seguridad de Drive que brindarán a los administradores controles más avanzados sobre cómo se pueden compartir los archivos dentro y fuera de su organización.

Google Meet. Uno de los pilares de estas actualizaciones es la seguridad, por eso, durante los próximos meses, los y las docentes de una clase de Classroom serán designados como anfitriones en Meet de forma predeterminada. Además, los y las alumnas ingresarán en una “sala de espera” hasta que el docente se una a la reunión y serán automáticamente admitidos en caso de estar en la lista de Clasroom. Mientras que quienes no estén en la lista tendrán que “solicitar unirse” y sólo los docentes podrán permitirles entrar a la reunión.

Además, se brindarán mayores controles para los docentes, quienes tendrán la capacidad de hacer que los participantes de las salas de grupos regresen a la reunión principal y finalizar cualquier reunión para todos los participantes. También se admitirán varios moderadores y se permitirá fijar diferentes presentadores al mismo tiempo. Se incorporará la funcionalidad de transmisión pública en vivo a través de YouTube, mejoras en la función “levantar la mano” y subtítulos para traducción en vivo.

Estas novedades tienen como objetivo continuar acompañando los procesos de enseñanza y aprendizaje en todo el mundo, teniendo en cuenta las necesidades de docentes y estudiantes para colaborar, administrar las clases y crear entornos de aprendizaje seguros. Para conocer más información sobre Google for Education, se puede ingresar a edu.google.com.