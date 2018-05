Facebook prueba un sistema a través del cual le pide a sus usuarios británicos que le envíen sus fotos de desnudos para intentar detener la difusión pública de imágenes íntimas (conocida con el nombre de "venganza porno" o "pornovenganza") en Internet, informó este miércoles la prensa inglesa.



El planteo de la red social es que si a una persona le preocupa que otra pueda compartir una de sus fotos íntimas, pueda bloquearla antes de que aparezca online, describió la BBC.



Facebook ya estuvo probando el mismo sistema en Australia y ahora lo está extendiendo en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.



No obstante, la empresa fundada por Mark Zukerberg no reveló detalles acerca de cuáles fueron los resultados que tuvo esta prueba en Australia.



El mecanismo del sistema es el siguiente: si un usuario está preocupado por la posible difusión de una imagen, debe contactarse con el sistema de ayuda con el cual se asoció la red social (en el caso del Reino Unido es https://revengepornhelpline.org.uk/). Luego, el equipo de ese lugar se pondrá en contacto con Facebook y el usuario le enviará un link para descargar la foto.



De acuerdo con declaraciones de Facebook al sitio especializado Newsbeat, las fotos solo van a ser vistas "por un grupo muy pequeño de alrededor de cinco revisores de contenido especialmente entrenados". El equipo le dará a la foto en cuestión una huella digital única (denominada "hash") y ese código se almacenará en una base de datos. Si alguien más intenta cargar la misma foto, se conocerá el código y se bloqueará antes de que aparezca en Facebook, Instagram y Messenger. La plataforma aclaró que las fotos originales no serán almacenadas.