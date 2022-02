Si los nombres de John Krasinski, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Kate Flannery, Óscar Núñez, Leslie David Baker, Brian Baumgartner, Melora Hardin y David Denman todavía rondan por tu mente, seguramente seas un verdadero fanático de The Office.

La serie estadounidense [basada en la británica del mismo nombre], estrenó su último capítulo en mayo del 2013 y aunque haya pasado casi una década, sus fans continúan enganchados con la ficción. A eso lo tienen muy en claro los productores y por ello ahora lanzaron su propio juego para celulares: "The Office: Somehow We Manage".

De qué se trata el nuevo juego de The Office

Hay que aclarar que si bien la descarga del juego es completamente gratuita, la aplicación incluye compras dentro del marco del mismo juego, varios anuncios que te permiten ganar beneficios y presenta varias monedas virtuales. Sin embargo, no son imprescindibles para avanzar en la historia.

Por el momento, el juego solo se encuentra disponible en su versión en inglés.

Ya está disponible para su instalación tanto en Android como en iOS y permite a los jugadores instalarse en la mítica oficina de Dunder Mifflin en Scranton. La idea fue mantener la esencia del programa por lo que la ambientación mantiene los personajes, localización y estético original, aunque por supuesto, se trata de una animación caricaturesca.

Los verdaderos fanáticos disfrutarán mucho del juego, ya que continúa con el estilo cómico original e incluso los textos se fueron adaptando al carisma de cada uno de los personajes, y se incluyeron los chistes que todavía perduran en la mente de los televidentes.

No todo es bueno. La principal crítica es que se basa en la mecánica "idle" o incremental, un tipo de estilo que no deja demasiado margen para jugar ni aventuras alternas para elegir. “Hay que recoger constantemente el dinero que generan los empleados de la oficina, hacer que obtengan más e ir activando nuevos personajes a base de ir subiendo de nivel a los que ya salieron. Y ya, no hay demasiado más: pulsar, esperar, volver a pulsar”, explicaron los críticos de Xataka.

El juego atrapa a los fanáticos con los guiones de los jugadores ya que continuamente hace guiños a la serie.

Pese a esta “falla” los expertos señalaron que igualmente merece la pena, aunque tan solo sea por el atractivo de que sea basado en la serie y la nostalgia que genera en los jugadores con los continuos guiños. “Eso sí, posee otro gran inconveniente: The Office: Somehow We Manage está solo en inglés, con lo que ello implica. Quienes entiendan bien el idioma apreciarán los chistes del juego”, sentenciaron.