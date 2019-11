Una abuela de 93 años, que vive en Temperley, cayó por segunda vez en un año en la estafa conocida como "cuento del tío". En la primera ocasión entregó 15 mil dólares y, en ésta, unos 7 mil. En pesos argentinos, el monto total casi alcanzaría el millón y medio de pesos. Cansados de la inseguridad, familiares de la víctima difundieron imágenes de cámaras de seguridad que muestran la identidad de uno de los involucrados en el último delito.

La víctima, que vive junto a su hija, fue al banco este jueves por la mañana a buscar su jubilación. Por la tarde, instantes posteriores a que su sucesora abandone la vivienda para ir a trabajar, recibió el llamado de los estafadores. " Abuela, estoy en el banco y no me dejan salir", escuchó decir a una joven al levantar el teléfono. Automáticamente, contestó: "¡Hola, Antonella! ¿En qué te puedo ayudar?". Ésta mujer la engañó, se hizo pasar por su familiar y le dijo: "Estoy con mamá en el banco. Necesitamos que juntes toda la plata que hay en casa porque no nos dejan salir. Va a ir un empleado que se llama Sergio Gómez a buscar el dinero".

Pese a que la anciana estaba acompañada por una mujer que trabaja como limpieza en su casa, quien le aconsejó tener cuidado y no entregar el dinero, la abuela no pudo negarse a ayudar a su supuesta nieta y cuando el presunto empleado llegó a la puerta de su vivienda, le entregó 7 mil dólares en una bolsa.

Luego, llamó a Antonella y le dijo que el trabajo ya estaba listo, que ya había entregado la plata. En ese momento, su nieta, de 27 años, se dio cuenta que la anciana había sido estafada nuevamente. En junio de 2018, la abuela ya había entregado 15 mil dólares tras ser engañada de la misma forma.

"Mi abuela fue este jueves por la mañana a buscar su jubilación, creemos que los delincuentes querían robar ese dinero y no esperaban tanta plata. La llamaron en el momento en el que mi madre se fue a trabajar, lo que significa que tenían todos los movimientos estudiados", dijo Antonella a Crónica.

Agregó: "Cuando ocurrió el primer robo, ella vivía sola. Ahora, vive con mi mamá. Sin embargo, eso no alcanzó para que no caiga en una seguda estafa. Necesitamos ayuda de la policía, seguridad en el barrio. No podemos vivir con miedo. Es una mujer grande, no sabemos qué más hacer para evitar ser víctimas de éstos delitos. Por eso, decidimos hacer el hecho público".

Cámaras de seguridad que grabaron el último suceso, muestran cómo uno de los acusados camina tranquilo hacia la vivienda en cuestión, se acerca, toca el timbre del lugar y espera paciente que la anciana le entregue la bolsa con el dinero. Luego, se aleja del lugar de forma impune a plena luz del día. Las víctimas realizaron la denuncia en la Comisaría Nº 3 de Temperley.