Camiones que no cumplen las reglas

Soy del barrio de Barracas y quiero denunciar que en la calle Quinquela Martín al 1600, al ser angosta, está prohibido el paso de camiones por una normativa. Incluso hay una gran cantidad de carteles que visibilizan esta información. Sin embargo, estos trasportes pesados sigue pasando como si nada, burlándose de la medida. En este lugar vivimos un montón de vecinos que tenemos que soportar la rotura del asfalto cada dos por tres. Por eso pedimos, no sólo que haya agentes de tránsito que detengan a estos conductores irresponsables y les apliquen las multas correspondientes, sino que también esta gente respete lo que dice la ley de una vez por todas.

GABRIEL AZZATI, DNI 17.499.966



Mal servicio de una empresa de turismo

Quiero denunciar a una reconocida empresa de turismo por el pésimo servicio que nos brindó, tanto a mí como a un grupo de personas, muchas de ellas mayores de edad, que son jubiladas y tienen ciertas dificultades para caminar. En lo personal, es la segunda vez que viajo con esta firma y ocurre un problema. Hace unos días viajé desde Misiones a Liniers y el micro se quedó sin gasoil antes de llegar al puente de Zárate. Incluso, se encajó en el barro y un chico de la zona debió detener la marcha de su auto para colaborar con bidones de gasoil, cal y pala para que el micro arranque. Una verdadera vergüenza, teniendo en cuenta que muchos pasajeros también tuvieron que empujar. La empresa en cuestión es Pedraza Viajes, quien nunca nos devolvió el dinero por lo ocurrido.

MARÍA ROMINA CEJAS, DNI 29.204.001



Queja por la basura y malos desagües

Producto del mal desagote y de la basura acumulada nuestra calle se ha convertido en un verdadero desastre. Lo que se puede observar en imagen es en Sierra y Primera Junta, partido de Quilmes, donde se encuentra mi domicilio, al igual que el de tantos otros vecinos que estamos cansados de reclamar a las autoridades. El municipio nunca mandó a limpiarnos la zanja. Esto sucede hace mucho tiempo. Si bien casi siempre piden disculpas, necesitamos que solucionen este tema de inmediato, sobre todo porque se ha formado un foco de contaminación demasiado importante. Además se acumulan insectos que pueden producir enfermedades.

EFRAÍN VARGAS, DNI 93.858.245



Pedido para que terminen el asfalto

Soy del barrio Gobernador Costa de Florencio Varela y con todo respeto quiero solicitar que se termine de completar el asfalto de mi cuadra, ya que cada vez que llueve se llena de agua y los colectivos no entran. El lugar al que hago referencia es calle 556, manzana 11. Los vehículos que suelen pasar por acá deben hacerlo muy despacio para no rebalsar la cuadra y evitar de esta manera que el agua entre a las casas. El día sábado de la semana pasada se cayeron tres postes de luz y recién el martes los vinieron a levantar. Mientras tanto la gente tuvo los postes caídos en la casa con electricidad, lo que resultó muy alarmante. En nombre de todo el grupo de vecinos que reclaman por vivir en mejores condiciones, pedimos con esta publicación que se solucionen nuestros problemas lo más rápido posible, ya que en el barrio, el cual invito para que visiten, viven muchos niños, personas mayores y gente trabajadora que solo buscan tener una calle donde se pueda transitar sin problemas.

JESICA NATALIA VERA, DNI 31.513.110



Peligro por un techo a punto de caerse

He notado que este techo, ubicado en avenida Caseros, en diagonal al cuartel de bomberos de Parque Patricios, está muy deteriorado y pareciera que puede llegar a caerse. Además desde allí brota el agua cuando llueve y aparentemente es una construcción vieja. Lo preocupante es que allí abajo duermen un montón de personas. Solo quiero alertar, con esta publicación, a las autoridades correspondientes para que tomen nota de este asunto y se hagan cargo, ya que en cualquier momento puede pasar algo trágico. Hay que estar atentos siempre a estos temas porque las construcciones viejas a veces tienden a desmoronarse.

ALICIA GIMÉNEZ, DNI 13.004.427