El gatito está encerrado en el local "Rising Sun".

Vecinos de un restaurante chino, situado en el barrio porteño de San Telmo, denunciaron que hay un gato encerrado en el local que permanece clausurado desde hace un mes, por causas que se desconocen. "El animal está desesperado y la justicia no autoriza la apertura del negocio para poder sacarlo", manifestaron testigos en diálogo con Crónica.

Transeúntes que pasaron por la puerta del local "Rising Sun", situado en la calle Defensa 722, escucharon el llanto de un gato que provenía del interior del negocio clausurado y se acercaron al local. Por las ventanas de vidrio, pudieron observar al animal encerrado, grabaron las desgarradoras imágenes y las enviaron a nuestro medio.

"Está desesperado y muy flaco. No para de llorar. Hace un mes que clausuraron el local. Hicimos la denuncia ante la policía y nos dijeron que la Fiscalía tiene que ordenar la apertura del negocio. Mandan patrulleros pero no acceden al lugar para salvarlo", dijo Florencia.

Otros vecinos agregaron: "Lo tienen encerrado, es tremendo lo que le hicieron. No tienen sentimientos. El gatito no tiene fuerzas y está pidiendo auxilio. Nos genera mucha impotencia porque no podemos hacer nada".