Falleció tras agonizar durante ocho días.

El joven de 21 años que terminó con el 85 por ciento de su cuerpo quemado al intentar rescatar a su abuela de un incendio falleció este lunes en el hospital Domingo Mercante de José C. Paz. Médicos de la fundación FUNDACC se trasladaron al establecimiento para tratar de salvarle la vida pero no pudieron.

Matías Ezequiel Aiello falleció tras permanecer durante ocho días en el establecimiento y no pudo ser trasladado por temor de no resistir su movilización. Un grupo de médicos cirujanos, especialistas en quemados, de la Fundación FUNDACC del Hospital CASTEX de San Martín, se acercaron al centro clínico para poder salvarlo pero el joven no resistió.



La abuela de la víctima, María de 75 años, no se encontraba en la vivienda incendiada al momento del siniestroy su nieto falleció en consecuencia de las quemaduras que sufrió el joven buscandola en todas las habitaciones de la casa situada en José C. Paz.

"Mi mamá está en estado de shock. Se siente culpable por lo que pasó. La familia se mantiene unida y entre todos la vamos a sacar adelante", dijo Ricardo, el padre del afectado a nuestro medio. Agregó que todavía no le entregaron el cuerpo de su hijo.

El hecho ocurrió el último sábado cuando el joven advirtió que la casa vecina, la de su abuela, se estaba incendiando. Entonces, saltó el paredón que dividía ambas viviendas y se quemó mientras buscaba a su familiar.