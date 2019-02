Lisandro tiene 26 años, es de Wilde y trabaja como bartender en un boliche de Palermo. En marzo comenzará sus estudios para ser luthier y hacer guitarra. En su tiempo libre, escribe, pinta y compone canciones, pero otra de sus pasiones es mirar videos de Crónica.

De ahí nació su loca idea de tatuarse al "Atendedor de Boludos", el emblemático y fastidioso inspector de colectivos. En diálogo con Crónica, Lisandro cuenta que "esto nació a partir de que soy una persona tranquila, no contesto mal cuando me vienen a molestar, y cuando vi el video dije 'me encanta la respuesta de este chabón, yo quiero contestar así'. Por eso me lo tatué, es cómo me gustaría responder cuando la gente me molesta".

Después de ese episiodio, el joven llamó a su amigo tatuador Gonzalo de Avellaneda, y le contó cuál sería su próximo tattoo: "En cuanto le dije que me iba a hacer esta imagen se volvió loco. Yo soy de hacerme cosas raras pero nada así, era otro nivel".

¿Cuál es el próximo? Insiste en que no tiene nada pensado en el corto plazo, pero que "algún hashtag, como por ejemplo #ComoLaMía, la estuve pensando para la cara pero tal vez en un tiempo".