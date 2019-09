Jessica Ayats, de 37 años, asistió este domingo por la madrugada a un show de strippers en un local bailable de la localidad bonaerense de Quilmes junto a su hermana y dos amigas. Cuando la mujer se acercó al escenario por un premio, agentes de seguridad la bajaron violentamente y la echaron del boliche, agarrándola fuertemente por el cuello.

En diálogo exclusivo con cronica.com.ar, Ayats detalló el horror vivido: "Alrededor de la 1:30 de la mañana intenté subir a la tarima, junto a una de mis amigas, porque estaban sorteando un champagne con Speed. En ese momento, se me acercaron dos patovicas para bajarme". "Cuando mis amigas vieron lo que pasaba desde donde estaban sentadas, se acercaron y seguidamente, nos rodearon otros cuatro oficiales", contó.

Si bien la mujer ofreció a los de seguridad abandonar el local por sus propios medios, "una de las agentes me tomó del cuello y me ahorcó durante al menos una cuadra, para llevarme a la salida". "Yo les pedía por favor que pararán porque me estaban asfixiando, no podía respirar", expresó Ayats.

"En ese momento me concentré sólo en mi respiración porque no podía defenderme", afirmó la víctima.

Una vez que la "tiraron" en la puerta del boliche, los "patovas" comenzaron a agredir al grupo de amigas, que filmó toda la situación.

Jessica junto a sus dos amigas (Crónica).

"Nos decían que no podíamos grabar lo que estaba pasando, se negaron a darnos sus nombres y continuaron insultándonos", expresó la víctima, quien asegura que le causaron lesiones en la tráquea y tiene moretones en las piernas. "También a mis amigas las empujaron y ellas lloraban porque creían que les iban a pegar", manifestó la denunciante.

Cuando el personal del local se apartó de allí, dos policías mujeres que se encontraban en frente, sobre la calle Urquiza, se acercaron a Ayats y sus amigas "para contenarlas". "Los del boliche se lavaron las manos pero las oficiales nos ayudaron y nos incentivaron a ir a hacer la denuncia", relató la víctima.

Ayats y sus amigas se dirigieron entonces a la Comisaría 9na de la localidad de Quilmes, donde denunciaron al local por "lesiones leves". También este lunes, la damnificada se acercará a la Fiscalía y al Cuerpo Médico de Bernal para probar sus heridas y asegurarse de que el episodio "no pase desaparcibido".

"Me da bronca que todavía pasen este tipo de cosas en el siglo XXI, donde se habla mucho del machismo. Soy una laburante que fui a joder con mis amigas y mirá como terminamos", concluyó.