Una escuela que necesita ser reparada

Soy vecina del barrio Villa Luján y quiero comunicar que la Escuela Primaria N° 39 de Quilmes “José Rosende” necesita ser reparada. La misma subsiste con una estructura precaria. Faltan vidrios, tiene las puertas rotas, el piso con humedad, faltan viandas (sólo dan pan y té) y hace meses que tiene el patio y los accesos inundados. Necesitamos que se haga algo al respecto.

Ya tuvimos que pasar el invierno en estas condiciones, por lo tanto ahora esperamos que esto mejore en el menor tiempo posible. Hemos presentado los reclamos correspondientes a las autoridades pero no fuimos escuchados. El establecimiento educativo queda en Mozart y Balcarce. Pese al mal estado de la institución, las clases no han sido suspendidas aún.

AGUSTINA BOGADO - DNI 42.678.642

Arrojan residuos frente a sus casas

Soy del barrio 9 de julio (Procasa) de Florencio Varela y quiero denunciar a la gente que tira toda su basura en uno de los terrenos ubicados frente a mi casa. El olor que desprende el acumulamiento de residuos es nauseabundo, sumado a que también, en ese mismo espacio, está roto un caño donde se filtra agua y materia fecal, lo que se vuelve preocupante ya que esto puede traer insectos y ratas que transmiten enfermedades.

A unos pocos metros de allí está el Jardín de Infantes 920. Si se tiene en cuenta que hay muchos pequeños que pueden pasar por el lugar, puede ser aún más peligroso. Buscamos que las autoridades se hagan cargo de una buena vez y lo solucionen lo antes posible. No podemos vivir entre la mugre, entre ropas, colchones y basura.

ALEJANDRO UMAÑO - DNI 35.155.499

¿Y los pasamanos colgantes?

Querido Crónica. Una vez más voy a dar otro ejemplo de injusticia e incoherencia y diría hasta ridiculez: ¿pudo notar el lector que no hay más pasamanos colgantes en los colectivos? ¿Percibió ese detalle? Me pregunto ¿por qué pasa esto? Si eran cómodos, necesarios y verdaderamente, no estaban demás. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo nunca nadie se lo preguntó?

Muchos son los interrogantes. Yo no soy una persona de baja estatura, sin embargo los usaba igual. Y quiero destacar que soy jubilado y durante muchos años viajé en colectivo. Nunca pasó algo igual ¿Adónde va la plata de ese elemento que ya no está? ¿O es otra de las tantas condiciones del Fondo Monetario Internacional? Les pido a los responsables que piensen en aquellos que no tienen altura. Solo espero que a partir de ahora no nos saquen los asientos, porque sería lo único que falta.

EDMUNDO MAYORGA DNI 6.151.322

Carnicería que apaga los freezers

En la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, sobre avenida Pedriel, entre Villegas y Carhué, existe un supermercado chino cuya carnicería apaga los freezers. Producto de esto, las presas de pollo y otros tantos cortes de carne vacuna se comercializan en mal estado, por eso necesitamos difundirlo. El carnicero se llama Jorge y arriba a su puesto de trabajo a las 17. Es decir, si alguien concurre minutos antes de ese horario, puede divisar el mostrador apagado con achuras y otro tipo de mercadería con un olor horrible que se expande por todo el salón.

Lo que muchos vecinos del barrio buscamos es que enciendan de una vez las cámaras frigoríficas y las tengan prendidas toda la noche. Si no, que se dediquen a otra cosa. Porque hay que tener poco corazón para estafar y “envenenar” de esta manera a la gente. Esperemos que con esta difusión a través de un medio de comunicación, se pueda encontrar alguna solución. También pedimos que personal de Bromatología se haga presente en el lugar para comprobar con sus propios ojos la veracidad de esta denuncia.

JUAN ARCE DNI 33.597.311

Era un jardín, ahora es un basural

Lo que se aprecia en la imagen es el fondo de mi casa. Este espacio solía ser mi jardín pero ahora es un criadero de ratas. Se convirtió en un lugar donde se pasa toda la humedad, donde se juntan roedores y sapos, ha quedado así de desastroso. Hemos pedido ayuda en reiteradas oportunidades pero nadie nos ha escuchado porque es propiedad privada.

Esto es en el barrio Ricardo Rojas, calle Uriburu 2350, partido de Tigre. Con esto, corro el riesgo de que se me caiga la casa, ya que el agua tiene más de un metro de altura. Me tuve que subir al techo para retratar las imágenes. Por su parte, las vecinas dicen que esto es producto de las lluvias, pero no es verdad.

SUSANA BEATRIZ ALTAMIRANO - DNI 17.811.032

Una lentitud que duele

Quiero denunciar el lento accionar de los peritos forenses porque, en las últimas horas, murió el papá de mi señora y la persona, ya fallecida, tuvo que permanecer en su cama por más de 12 horas para que lo retiren. Esto ocurrió en la propia vivienda del difunto, en la calle 135 entre 526 y 527, al 1158 en la ciudad de La Plata.

En el lugar se concentraron todos los familiares, quienes aguardaron durante medio día la asistencia. El hombre, llamado Julio Luis Perunetti de 73 años de edad, falleció de un paro cardíaco a las 9.35 de la mañana, horario en el que quienes llegamos primero llamamos a los servicios médicos. Pero siendo las 18 del día viernes 7 de septiembre, no hubo ninguna respuesta por parte de los forenses. Fueron incontables los llamados, pero nos decían que sigamos esperando. Esto realmente no puede quedar así. Solo esperemos que agilicen este tipo de trámites porque son muy duros para los propios familiares, quienes padecemos el dolor en primera persona.

AGUSTÍN SERRANO - DNI 29.782.324

Apareció un “cráter” en su vereda

Hace varios días descubrimos un cráter de dos metros de profundidad debajo de la vereda de nuestra casa. Estimamos que fue consecuencia de las reiteradas veces que las empresas de agua y de gas que nos brindan el servicio debieron romperla para “reparar los caños”.

Hicimos la denuncia a todos los teléfonos de emergencia habidos y por haber ya que según un arquitecto amigo, parte de nuestra vivienda correría peligro de derrumbe. Después de varios días, todo sigue igual. Por eso tratamos de visibilizar nuestra problemática en un medio de comunicación para ver si, al menos con esto, podemos ser escuchados.

ALBERTO LANDINI - DNI 4.405.566