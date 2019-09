@melinardguez

Un joven de 26 años salió de trabajar en una cancha de fútbol, lo confundieron con un ladrón, le dieron una paliza y lo detuvieron en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Aunque lo acusan de robarle a dos chicas a mano armada intantes previos a la captura, familiares del afectado brindaron a Crónica videos que lo muestran dentro del establecimiento deportivo a la hora que se cometió el delito. Pese a las pruebas, el chico, que tiene un retraso madurativo y padece esquizofrenia, permanece privado de su libertad.

El joven, Roberto Maidana, hace "changas" en una cancha de barrio situada en las calles Esperanza y Colorado. El último miércoles, salió del trabajo, caminó dos cuadras y fue atacado por un grupo de jóvenes que lo acusaron por cometer un robo, le dieron una paliza y llamaron al 911.

Los agresores dejaron a Roberto ensangrentado, tendido en el piso, casi inconsciente y, cuando los efectivos arribaron al lugar, se llevaron detenido al joven, quien permanece privado de su libetad en la Comisaría N° 2 de la localidad mencionada, situada en el kilómetro 35.

Si bien estos testigos aseguraron que el joven, junto a otro cómplice, les robó a mano armada el miércoles por la tarde a dos chicas que caminaban por el barrio, familiares del detenido aseguran que el crimen fue cometido en un horario en el que el acusado permanecía trabajando dentro de una cancha de fútbol.

Para darle veracidad a su relato, no dudaron en brindar los videos captados por las cámaras de seguridad de la cancha "Los Leones". Las imágenes, muestran al acusado entrando a su trabajo a las 18:20 y saliendo del mismo a las 19:30. Además, hay archivos que ratifican que el joven permaneció dentro del establecimiento durante ese horario.

"Dicen que robó con un arma a dos chicas a las 18:40. Es mentira, tenemos pruebas: a esa hora él estaba trabajando. Es un chico muy trabajador. Va todos los días a esa canchita y ofrece asistencia a los chicos a cambio de unos pocos pesos. Es amable, muy bueno, están cometiendo una injusticia", manifestó el hermano mayor del joven, Marcelo, de 49 años.

Al concluir, agregaron: "Nuestra madre está muy angustiada. Ella lo vio de lejos y dice que está desfigurado. No nos dejan acercarnos ni hablar con él. No sabemos qué pasa, está metido junto a los presos. Tememos por su vida. Lo están culpando por algo que no hizo y los verdaderos ladrones están libres. Necesitamos ayuda".