@melinardguez

Un hombre de 50 años fue a visitar a su hija de 31 a su casa de Ciudad Evita y, al darse cuenta que su nieta estaba sola en la vivienda, ingresó a su habitación, la inmovilizó y la abusó sexualmente. Una amiga de la víctima, de su misma edad, advirtió la situación, comenzó a gritar y provocó que el acusado escapara antes de concretar la violación. A raíz de la denuncia, se conocieron aberrantes antecedentes similares e, incluso, situaciones de acoso permanentes a alumnas de un colegio. El depravado continúa en libertad.

El tremendo suceso ocurrió en una vivienda situada en las calles Tabaré y Camino de Cintura, el último lunes por la noche, cuando Daniel Osvaldo fue a visitar a su hija Romina y a su nieta, que viven a cuatro cuadras de su casa. Al ingresar al hogar, se dio cuenta que la menor de 15 años estaba sola, entró a su dormitorio, le sacó la ropa, la manoseó, le mostró su miembro y le exigió que le realice sexo oral.

Según se denunció ante la Comisaría de la Mujer y la Familia de Gregorio de Laferrere, el acusado ingresó a la habitación de la adolescente cuando la víctima estaba acostada en su cama, se abalanzó sobre ella, con una mano le tapó la boca y con la otra la manoseó por debajo de la ropa. Luego, sacó su miembro y le exigió a la menor que le practique sexo oral.

En ese momento, apareció una amiga de la víctima en la puerta de la vivienda y, al no obtener respuesta por parte de la afectada, se acercó a una ventana, vio parte del acoso y comenzó a gritar. El acusado se asustó, se subió los pantalones, soltó a su nieta y escapó de inmediato.