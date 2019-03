El barrio porteño de Saavedra se encuentra conmocionado y en pánico por una desequilibrada mujer que saca a pasear a su pitbull con el objetivo de que el animal ataque a otros perros y a sus dueños.

El sábado por la noche, Carolina Martinez sacó a pasear a su mascota, según relata a Crónica. Cuando estaba en la intersección de las calles Conde y Ramallo, fue interceptada por otra mujer y su can de raza. Casi al instante, la dueña del peligroso perro acorraló a la víctima y le dio la orden de ataque.

"Yo venía paseando a mi perrito frente a mi casa y ella estaba del otro lado de la vereda amenazando a otro vecino, y le dice 'la próxima vez te va a pasar esto', y suelta al animal dándole la orden que nos ataque. Me desgarró toda una mano y a mi pichicho lo lastimó por todos lados. Casi pierde una pata y lo tuvieron que operar. Encima, mientras pasaba, se iba riéndose" relató la joven.

Además, Carolina confesó que "en un momento le digo que pare al perro y me dice 'no no, dejalo un ratito más que capaz te lo suelta y ya está muerto, ¿para qué lo querés?'".

Luego del hecho, la víctima destacó que "los vecinos que vieron la situación se acercaron para ayudarme. La ambulancia nunca llegó y tuve que trasladarme con mi mascota para que lo atendieran de urgencia. La policía me tomó la denuncia pero no quiere hacer nada porque dicen que es lesión por objeto".

Así quedó el perro de Carolina después del ataque.

Así fue el momento después del ataque. En la imagen se pueden ver las lesiones del "pichicho" y la mano de Carolina.

La operación del "kan" para que no perdiera la pierna le costó a Carolina $ 9.000

Los vecinos aseguran que el pitbull ya se cobró la vida de varios perros.

Por su parte, distintos habitantes del barrio aseguran que la agresora "es una persona que tiene amenazada a todos los vecinos y vive drogada pero nadie hace nada". Estiman que hay al menos cuatro casos de perros muertos e intimidaciones a vecinos.

La mujer, de quien no se sabe su identidad, y según la policía "dio cinco nombres distintos" tiene aproximadamente 40 años, pelo negro y ondulado. También, aseguran que vive a pocas cuadras de donde sucedió este último hecho.



Otros episodios

Marta, otra vecina del barrio en diálogo exclusivo con Crónica, expresó que hace unos meses "esa mujer me largó el perro en la calle a propósito, de mala forma. Me parece que encima estaba drogada, la pasé muy mal. A mi mascota la lastimó y ahora me da miedo sacarla".

Otra testigo, que pidió a Crónica no revelar su nombre, contó que "venía paseando con mi hija y nuestro perro por la calle Zapiola, cuando apareció está mujer con el pitbull, se nos acercó, y lo soltó. Como si nada, su can agarró a mi perrito y no lo soltaba y después me mordió la pierna". En medio de esta situación, le pidió ayuda a la dueña, pero su contestación resultó peor que la agresión: "me empezó a insultar diciéndome que me joda, que lo merecía, y que si decía algo iba a matar a mi hija". El final de la historia fue trágico, ya que el perrito atacado terminó muerto.