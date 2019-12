@melinardguez

Un hombre de 37 años, que trabaja como camionero en Merlo, fue denunciado por abusar sexualmente de su hija de 11 mientras su madre se ausentaba a hacer tareas del hogar. "Siempre fue violento conmigo pero nunca imaginé que iba a hacer algo así. Éste animal violó a mi nena, tiene que estar preso", dijo la mamá de la víctima en diálogo con cronica.com.ar.

Los abusos se cometieron en reiteradas ocasiones durante el último año en una vivienda situada en las calles Alvarado y Zabala, localidad bonaerense de Pontevedra, partido de Merlo. Sin embargo, el acusado logró someter a la menor en silencio hasta el lunes anterior, día en el que la nena de 11 años se animó a hablar.

"Mi hija estaba llorando desconsolada y le pregunté qué le había sucedido. Después de interrogarla varias veces, confesó lo que su padre le había hecho. En un principio, me dijo que fueron abusos sin acceso carnal. Luego, reveló que mi esposo la había violado. Éste animal la dañó física y psicológicamente, le hacía creer que le hacía eso porque la estaba cuidando", expresó la madre de la víctima, Beatriz, de 33 años.

En tanto, el acusado, Claudio, dejó de tener contacto con su familia y desapació luego de recibir un mensaje de su pareja a través de WhatsApp, el cual decía: "Te estoy esperando, la nena ya me dijo todo lo que le hiciste". En respuesta, negó los sucesos y no volvió a su hogar.

Momentos después de escuchar la revelación de su hija, Beatriz se dirigió de inmediato a hacer la denuncia policial por abuso y el caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de Morón. Además, aprovechó la situación para hacer la acusación por violencia familiar, por la cual recibió la asignación de una perimetral de 500 metros.

Relato desgarrador

Beatriz encontró a su nena de 11 años llorando en la oscuridad de su cuarto y no dudó a ir a consolarla. Sin embargo, jamás se imaginó la aberrante causa de sus lágrimas. Tras tratar de evadir el tema en reiteradas ocasiones, la menor terminó revelando que había sido abusada por su padre en reiteradas ocasiones durante el último año.



"Mamá, mientras vos te ibas a comprar, a colgar la ropa o a tirar la basura, papá me manoseaba y me hacía tocarle sus partes. Metía sus manos por debajo de mi ropa y yo no podía contar nada porque me dijo que iba a matar a todos y yo tenía mucho miedo. Solo me hizo eso, no llegó a lastimarme", dijo la menor envuelta en temor, antes de revelar que también había sido violada.

Al escuchar el tremendo relato de su hija, su madre confesó que sintió el deseo de morirse. "Él era mi esposo hace 12 años, el padre de la nena. Era violento, vivía gritando, se enojaba por todo, me maltrataba a diario y hasta llegó a pegarme. Sin embargo, nunca imaginé que iba a hacerle algo así a nuestra chiquita", dijo.

Agregó: "La abusaba cuando yo no estaba, la dejaba sola 5 minutos nada más y aprovechaba para manosearla. La convencía de que lo que estaba haciendo estaba bien. Le decía que era el padre y que la estaba cuidando, la trataba como si fuese la novia. La agarraba de la mano y la llevaba a la pieza para someterla".

Luego de saber sobre los abusos, le advirtió a su marido que ya se había enterado e hizo la denuncia correspondiente. El hombre acudió desesperado a su hermano, quien lo echó de inmediato. A partir de ese momento, no se supo nada más sobre el paradero del acusado.

Si bien ordenaron una perimetral por violencia familiar, el caso del abuso de la menor continúa bajo investigación. Al momento de la denuncia, la nena todavía no había denunciado la instancia de abuso con acceso carnal. La familia de la pequeña está desesperada y pide a gritos que se haga justicia y que éste hombre termine tras las rejas.