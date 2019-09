@melinardguez

Una joven, de 24 años, volvió de trabajar, se bajó del colectivo y fue capturada por un hombre que le puso un cuchillo en el cuello, la llevó a un descampado, la atacó en reiteradas ocasiones con una picana eléctrica e intentó violarla en la localidad bonaerense de La Plata.

La hermana de la víctima, que había ido a buscarla a la parada, advirtió la situación y salvó a su familiar de ser abusada sexualmente. El perverso continúa en libertad y sospechan que violó a, al menos, tres mujeres en el mismo lugar en el trascurso del año corriente.

Mariana Roco, de 24 años, salió de una vivienda en donde trabaja como cuidadora de un abuelo, se subió a un colectivo de la línea 273 y, aproximadamente a las 21 del último jueves por la noche, le avisó a su hermana, de 28, que estaba a punto de llegar a la parada situada en las calles 419 y 15, del barrio Villa Elisa del distrito mencionado.

Una vez que se bajó del colectivo, caminó algunos pasos, sintió una presencia extraña y al mirar al piso, advirtió la sombra de un hombre que la estaba siguiendo. Sigilosamente, agarró su celular para contarle a su familia lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando la chica desbloqueó su teléfono y la luz del dispositivo se encendió, un sujeto de unos 40 años se abalanzó sobre ella, le puso un cuchillo en su cuello y le susurró que se callara.

"Le dije que se llevara todo pero él solo me quería llevar al fondo del descampado. Me agarré del alambrado, no podía gritar porque me tapaba la boca con una de sus manos. Le dije que me estaban viniendo a buscar mis hermanos para que se asustara pero tampoco funcionó, me atacó con una picana eléctrica, me bajó la campera, me desabrochó el pantalón e intentó sacármelo. En ese momento, escuchamos que se acercaba alguien en biclicleta", relató la víctima en diálogo con Crónica.



Continuó: "Ese alguien era mi hermana, quien al darse cuenta que yo estaba en el lugar y, al advertir un movimiento extraño en el descampado, comenzó a gritar auxilio desesperada. Ante los gritos, el acusado se asustó, me tiró al piso, me atacó con la picana eléctrica como 10 veces en pocos segundos y se fue corriendo. Al salir, se cruzó con mi hermana y la empujó. Ella no pudo reternerlo aunque lo intentó y me socorrió de inmediato. Me salvó de milagro".

Tras el desesperante momento, la joven se dirigió de inmediato a realizar la denuncia en la Comisaría de La Plata, donde le dieron un turno para realizar un identiquit. Según reveló la joven, "nos dijeron que es la cuarta denuncia similar que se realiza durante este año. Las otras tres víctimas no corrieron con la misma suerte que yo, fueron violadas".

"Mi hermana me suele ir a buscar a la parada porque sabemos lo que pasa en el barrio, tenemos mucho miedo de manejarnos solas. Gracias a ella hoy la puedo contar, pero si no me hubiese venido a buscar no sé qué sería de mi en este momento", expresó.

Agregó: "No debo ser la primera ni última víctima porque este hombre sigue libre. Quiero que lo detengan para poder caminar tranquila, para que a ninguna más le pase lo mismo. Hoy la conté, la próxima no lo sé. No quiero esperar a que me maten para que alguien haga algo".

Al concluir, dio algunos de las características físicas del acusado para que otras posibles víctimas estén alerta: "Era un hombre de unos 40 años con arrugas en los ojos, un buzo gris con letras negras y usaba gorro y guantes de lana".