Relatos desgarradores

"Desde el año pasado mi nena se hace pis en la cama otra vez y no puede ir al baño sola. La noté enojada y angustiada. Sus ganas de ir al colegio disminuyeron a tal punto que, cada vez que llegaba la hora de llevarla a la escuela, se ponía a llorar desconsoladamente. Un día, abrí la libreta de comunicaciones y vi una nota que informaba sobre la desvinculación de un profesor acusado de abuso sexual", relató la madre de una de las víctimas.

"Hablé con ella muchas veces antes de leer la nota y nunca me dijo nada. Sin embargo, después que desvincularon al profesor de la institución, se animó a hablar y me dijo que ella también fue víctima de éste hombre", agregó.

La menor, de 5 años, le había solicitado a su madre en reiteradas ocasiones cambiarse de colegio y la mujer le ofreció hacer un solo turno en el instituto. Sin embargo, en 2020 debía hacer los dos módulos de forma obligatoria y su progenitora planeó charlar delicadamente con ella para que entienda la situación.

"Hablé con ella sobre la idea de hacer dos turnos el próximo año y no tuvo ningún problema al respecto. Me sorprendí y le pregunté qué había cambiado. Su respuesta fue aterradora", expresó la mujer. "Mamá, no hay problema, ya no está más el profesor que me molesta. No te podía decir lo que me hacía porque me dijo que, si hablaba, me iba a morir", sentenció la pequeña.

"A la hora de comer me llevó al baño y me mostró su pitulín. Sacó un pote con una sustancia y me pidió que lo chupara. Me dio asco y escupí. Tenía olor a tuco. Después, me cortó un rulo y se lo guardó", detalló la menor sobre el aberrante episodio.

Por otra parte, la madre de otro alumno que fue abusado agregó: "Mi hijo fue abusado junto a otro en un baño, ambos fueron víctimas del mismo suceso. A los menores les cuesta contar lo que pasó pero sus relatos coinciden a la perfección. De ésta forma, corroboré lo que había pasado". Los menores permanecen bajo tratamiento psicológico.