Un hombre, vestido con traje y tapando su rostro con anteojos oscuros, se hizo pasar por músico y se robó con total impunidad un contrabajo de la Universidad Nacional de las Artes. "Todos los alumnos nos vemos afectados con lo sucedido ya que los instrumentos son nuestros elementos de trabajo", manifestó a Crónica uno de los estudiantes que utilizaba el enorme instrumento.



El suceso ocurrió por la tarde, durante un horario en el que se registra mucho movimiento, en la sede de la Universidad Nacional de las Artes situada en la avenida Córdoba al 2455, del barrio porteño de Recoleta, cuando un hombre ingresó al establecimiento, tomó el contrabajo y se lo llevó con total impunidad.

"Fuimos a buscar el contrabajo para realizar un ensayo y no lo encontramos. El faltante nos dejó muy sorprendidos y, cuando vimos el video de la cámara de seguridad este lunes por la tarde, no podiamos creer que alguien se haya llevado un instrumento de semejante tamaño. Incluso, estamos seguros que todos los movimientos del acusado fueron planificados", dijo a crónica.com.ar Fernando, un alumno de 20 años que estudia hace dos en el instituto.

"El robo se cometió durante un horario en el que todos cursamos y ya se realizó el recambio de alumnos. Fue algo preparado, no dudó en ningún momento: fue directamente al lugar donde se guarda el contrabajo, lo tomó, lo sacó y se lo llevó como si tuviera un conocimiento absoluto de lo que estaba haciendo. Incluso, también llamó la atención su vestimenta porque se vistió como músico para pasar desapercibido", agregó.

"Estamos muy angustiados porque este faltante afecta a todos los estudiantes. Los chicos que tocaban el contrabajo ahora deben traer sus propios instrumentos desde sus casas con todo lo que eso implica. Es un artefacto de gran tamaño y muchos de los estudiantes viven bastante lejos del establecimiento", aseguró.